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آل الشيخ في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: أيها المسلم: احفظ حسناتك وصن دينك، وكف أذيتك عن غيرك، وكن كما قال الفضيل بن عياض: “لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق فكيف بمن هو أكرم مخلوق”

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وكيل إمارة جازان للتنمية يرعى جائزة المراعي للطبيب البيطري 2020

وكيل إمارة جازان للتنمية يرعى جائزة المراعي للطبيب البيطري 2020
http://almnatiq.net/?p=929600
جازان - فضه عطيف؛

رعى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنمية الدكتور عيسى بن يحي البناوي اليوم حفل تكريم الفائزين بجائزة المراعي للطبيب البيطري في نستختها الـ 12 لعام 2020 ، وذلك على مسرح مركز الأمير سلطان الحضري بجازان.
وبدء الحفل بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم عقب ذلك القى أمين عام جائزة المراعي للطبيب البيطري رئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية
الأستاذ الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي كلمة اكد حرص شركة المراعي على دعمها لمهنة الطبيب البيطري من خلال هذه الجائزة السنوية من منطلق الدور الذي تؤديه هذه المهنة في استدامة الأمن الغذائي لبلادنا، عبر تكريم المتميزين من الأطباء والباحثين على مستوى المملكة ودول الخليج.”
وبين ان برنامج المراعي للمسؤولية الاجتماعية يسعى لدعم العناصر والمواهب البشرية المتميزة في العديد من القطاعات كجسر لدعم المجتمع بأكمله واحداث تنمية مستدامة لأفراده،
فيما القى نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي فيصل مرزوق الفهادي كلمة شكر فيها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على رعاية سموه لهذه الجائزة
وبين فيها دور القطاع الخاص في التنمية المجتمعية والعلمية في البلاد،
وأشار إلى أهمية هذه الجائزة في تحفيز الأطباء البيطريين و دورها في دفع بمهنة البيطرة ،
إثر ذلك القى وكيل جامعة الملك فيصل للدراسات العليا والبحث العلمي الاستاذ الدكتور حسن رفدان الهجهوج ذكر فيها مبادرة جامعة الملك فيصل بالأحساء بتأسيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية والتي تشارك مع شركة المراعي في إقامة هذه الجائزة لافتا إلى الدور الهام الذي لعبته الجائزة في إظهار الوجه العلمي والمهني للطب البيطري في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي العربي ٠
وشاهد الحضور عرضا مرئيا وفيلما وثائقيا عن جائزة المراعي ومراحلها واهدافها.
عقب ذلك دشن وكيل الامارة للتنمية فرع الجمعية الطبية البيطرية السعودية بجازان وهو الثالث على مستوى المملكة والجمعية هي الأولى بالمنطقة الجنوبية.
وفي ختام الحفل كرم وكيل امارة جازان للشؤون التنموية الدكتور عيسى بن يحي البناوي الفائزين بجائزة المراعي في مختلف مجالاتها والتقطت الصور التذكارية.

الجدير بالذكر أنَّ جائزة المراعي للطبيب البيطري أطلقت في عام 2010 برعاية المراعي وبالتعاون مع جامعة الملك فيصل بالأحساء وتمنح جوائزها سنويًا تحت إشراف الجمعية الطبية البيطرية السعودية؛ لتكريم الأطباء البيطريين في السعودية وفي دول مجلس التعاون للخليج العربي.

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