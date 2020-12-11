احدث الأخبار

التعليم : إدراج خانة “غاش” في نظام نور ليس جديداً
أبرز المواد
 آل الشيخ في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: أيها المسلم: احفظ حسناتك وصن دينك، وكف أذيتك عن غيرك، وكن كما قال الفضيل بن عياض: “لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق فكيف بمن هو أكرم مخلوق”
أبرز المواد
 غزاوي في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: من ترك الغش في البيع والشراء بورك له في تجارته وزادت ثقة الناس به وكثر إقبالهم على سلعته
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان للتنمية يرعى جائزة المراعي للطبيب البيطري 2020
منطقة جازان
 أمير جازان يعزي ذوي الشهيد الرقيب ” الحريصي “
منطقة جازان
 العمود الغامض ظهر بـ”حافة الأرض”.. وإشارة لتمثال “أبو الهول”
أبرز المواد
 الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي ينتهك سيادة الأجواء اللبنانية
أبرز المواد
 “لا يوجد خدمة”.. مشكلة فصل آيفون الجديد عن الإنترنت لها حل
علوم وتكنولوجيا
 تتويج الطلاب الفائزين في مسابقة “جُدَدُ الشَمَال” بتعليم جدة
منطقة مكة المكرمة
 اتفاق أوروبي لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري 55 %
أبرز المواد
 بأكثر من 11 ألف جولة رقابية.. أمانة تبوك تغلق وتنذر 3288 منشأة مخالفة بالمنطقة في أقل من شهر
منطقة تبوك
 الصحة تكشف آلية تطعيم لقاح كورونا.. الممارسون الصحيون والمسنون وأصحاب الأمراض المزمنة أولا والمعلمون في يوليو 2021
أبرز المواد
التعليم : إدراج خانة “غاش” في نظام نور ليس جديداً

التعليم : إدراج خانة “غاش” في نظام نور ليس جديداً

أبرز المواد
آل الشيخ في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: أيها المسلم: احفظ حسناتك وصن دينك، وكف أذيتك عن غيرك، وكن كما قال الفضيل بن عياض: “لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق فكيف بمن هو أكرم مخلوق”

آل الشيخ في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: أيها المسلم: احفظ حسناتك وصن دينك، وكف أذيتك عن غيرك، وكن كما قال الفضيل بن عياض: “لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق فكيف بمن هو أكرم مخلوق”

أبرز المواد
غزاوي في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: من ترك الغش في البيع والشراء بورك له في تجارته وزادت ثقة الناس به وكثر إقبالهم على سلعته

غزاوي في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: من ترك الغش في البيع والشراء بورك له في تجارته وزادت ثقة الناس به وكثر إقبالهم على سلعته

أبرز المواد
وكيل إمارة جازان للتنمية يرعى جائزة المراعي للطبيب البيطري 2020

وكيل إمارة جازان للتنمية يرعى جائزة المراعي للطبيب البيطري 2020

منطقة جازان

أمير جازان يعزي ذوي الشهيد الرقيب ” الحريصي “

أمير جازان يعزي ذوي الشهيد الرقيب ” الحريصي “
http://almnatiq.net/?p=929601
جازان - فضه عطيف:

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته لذوي الرقيب عبدالرحمن بن عبدالله علي حريصي ، من منسوبي حرس الحدود بالمنطقة ، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، سائلاً الله عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد الحريصي ، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرصهم واهتمامهم بأبنائهم في كل مكان ، معربين عن فخرهم باللذين استشهدوا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

روابط ذات صلة

وكيل إمارة جازان للتنمية يرعى جائزة المراعي للطبيب البيطري 2020

وكيل إمارة جازان للتنمية يرعى جائزة المراعي للطبيب البيطري 2020
أمير منطقة جازان يشرف حفل أهالي الدرب ويدشن ويضع الأساس لمشروعات تنموية بالمحافظة

أمير منطقة جازان يشرف حفل أهالي الدرب ويدشن ويضع الأساس لمشروعات تنموية بالمحافظة
أمير منطقة جازان يتفقد محافظة الدرب ويلتقي الأهالي..

أمير منطقة جازان يتفقد محافظة الدرب ويلتقي الأهالي..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*