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التعليم : إدراج خانة “غاش” في نظام نور ليس جديداً
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التعليم : إدراج خانة “غاش” في نظام نور ليس جديداً

التعليم : إدراج خانة “غاش” في نظام نور ليس جديداً

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آل الشيخ في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: أيها المسلم: احفظ حسناتك وصن دينك، وكف أذيتك عن غيرك، وكن كما قال الفضيل بن عياض: “لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق فكيف بمن هو أكرم مخلوق”

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التعليم : إدراج خانة “غاش” في نظام نور ليس جديداً

التعليم : إدراج خانة “غاش” في نظام نور ليس جديداً
http://almnatiq.net/?p=929613
المناطق - متابعات

نفت مصادر تعليمية مطلعة وفقا لـ«عكاظ» الأنباء التي ذكرت أن إدراج وزارة التعليم خانة «غاش»، أخيراً، في نظام نور المخصص لرصد درجات الطلاب هو أمر جديد، مؤكدة أن هذه الخانة موجودة من قبل، ويعمل بها طيلة الأعوام الدراسية الماضية، ومنذ أن أقرت الوزارة نظام نور وعملت به، إذ يعطى الموقع للمعلم خيارات عدة عند الرصد، وهي: «حاضر أو غائب أو غاش أو صفر»، وأشارت المصادر إلى أن وزارة التعليم قد اتخذت خطوات استباقية تضمن العدالة بين الطلاب، وتحقق المساواة فيما بينهم، تمثلت تلك الخطوات في تعديل نظام الدرجات الذي أقرته الوزارة أخيراً، وذلك بهدف القضاء على الغش والتضييق على محاولاته بحيث يحصل الطالب على النصيب الأكبر من الدرجات في أعمال السنة، وتصبح درجات الاختبار أقل، وبالتالي تقل الفائدة من أي محاولة غش قد تقع. وكانت مصادر وحسابات أخبارية في بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباءً مفادها أن الوزارة أدرجت للتو خانة «غاش» تزامناً مع نظام الدراسة عن بُعد، وهو الأمر الذي يتنافى مع الواقع الذي يعرفه المقربون من الميدان التعليمي.

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