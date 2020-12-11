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المقاتلات السعودية ترافق القاذفات الأمريكية الإستراتيجية (بي-52)

المقاتلات السعودية ترافق القاذفات الأمريكية الإستراتيجية (بي-52)

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آل الشيخ في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: أيها المسلم: احفظ حسناتك وصن دينك، وكف أذيتك عن غيرك، وكن كما قال الفضيل بن عياض: “لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق فكيف بمن هو أكرم مخلوق”

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المقاتلات السعودية ترافق القاذفات الأمريكية الإستراتيجية (بي-52)

المقاتلات السعودية ترافق القاذفات الأمريكية الإستراتيجية (بي-52)
http://almnatiq.net/?p=929619
المناطق - واس

رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية أمس, قاذفتين إستراتيجية أمريكية من نوع (بي-52) أثناء عبورها أجواء المملكة العربية السعودية، حيث تتميز القاذفات بإمكانية اطلاقها لحمولة كبيرة من الأسلحة المتعددة وإصابة أهدافها بدقة في عمق أراضي العدو.
وتعمل المملكة العربية السعودية وشركائها الدوليين بشكل دائم على تحسين العمل التوافقي فيما بينهم، حيث يعمل منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية مع نظرائهم من الدول الحليفة لتحقيق التكامل بين أنظمة الاتصالات والتخطيط والأنظمة التقنية.

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آل الشيخ في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: أيها المسلم: احفظ حسناتك وصن دينك، وكف أذيتك عن غيرك، وكن كما قال الفضيل بن عياض: “لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق فكيف بمن هو أكرم مخلوق”

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