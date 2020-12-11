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التجارة تحيل صاحب متجر جوالات للجهات الأمنية لم يلتزم بتسليم الأجهزة

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التجارة تحيل صاحب متجر جوالات للجهات الأمنية لم يلتزم بتسليم الأجهزة

التجارة تحيل صاحب متجر جوالات للجهات الأمنية لم يلتزم بتسليم الأجهزة
http://almnatiq.net/?p=929631

أحالت وزارة التجارة صاحب متجر إلكتروني متخصص في بيع أجهزة الجوال إلى الجهات الأمنية، إثر ثبوت قيامه بعرض أجهزة جوال بأسعار مخفضة عبر الموقع الإلكتروني للمتجر، والإعلان عن ذلك عن طريق عددٍ من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، واستلام حوالات من المشترين عبر الحساب البنكي الخاص بالمتجر بقيمة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال، مع عدم الالتزام بتسليم الأجهزة المعلن عنها للمشترين أو إعادة المبالغ لهم خلال الفترة المحددة نظاماً.
وأكدت الوزارة أنه بناء على ما ورد إليها من بلاغات حول المتجر المذكور، فقد تم رصد مخالفة المتجر الإلكتروني وإحالة ما يتعلق باشتباه وجود قضية نصب واحتيال إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراء النظامي حيال ذلك، وإحالة مخالفة المتجر والمعلنين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وفقاً لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، تمهيداً لتطبيق العقوبات النظامية.
وأشارت إلى أنها ترصد مخالفات كل المتاجر الممارسة للتجارة الإلكترونية، وذلك وفقاً لاختصاصها بمهام رصد وتتبع نشاط التجارة الإلكترونية لحماية وحفظ حقوق المستهلكين وإيجاد بيئة تجارية منافسة وعادلة.
وأوضحت «التجارة» أنها تشدد متابعتها المستمرة لتطبيق نظام التجارة الإلكترونية وإيقاع العقوبات النظامية على المتجر المخالف، والتي تصل إلى غرامة مليون ريال وحجب وإغلاق المواقع المخالفة والمنع من مزاولة النشاط.

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