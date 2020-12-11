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“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تطلق “مبادرة ليكن أنقى” لتنظيف قاع البحر

“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تطلق “مبادرة ليكن أنقى” لتنظيف قاع البحر

أبرز المواد

“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تطلق “مبادرة ليكن أنقى” لتنظيف قاع البحر

“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تطلق “مبادرة ليكن أنقى” لتنظيف قاع البحر
http://almnatiq.net/?p=929638
المناطق - واس

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، مبادرة “ليكن أنقى”؛ ضمن سلسلة مبادرات للحث على تنظيف قاع البحر بمشاركة متطوعين محترفين في مهارة الغوص ليسهموا في تخفيف هذه الظاهرة البيئية وحماية الحياة البحرية من الخطر وتعزيز مفهوم المحافظة على نظافة البيئة لدى أفراد المجتمع.
تأتي المبادرة لتتوافق مع فعاليات اليوم السعودي والعالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من ديسمبر، حيث انطلقت فعالياته هذا العام تحت شعار “عطاء وطن” من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي.
مما يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستمرة في تفعيل المبادرات الخمس على مستوى المملكة تضامنًا مع اليوم السعودي والعالمي وبالشراكة مع جمعية شواطئ وطننا للاهتمام بالبيئة البحرية وبمشاركة جمع من الغواصين المتطوعين.
يأتي تنفيذ تلك المبادرات المختلفة، عبر منصة العمل التطوعي التي أطلقتها الوزارة بتاريخ 31 مارس 2020م، التي تعد بيئة آمنة لتنظيم وضبط العلاقة بين المتطوعين والجهات الموفرة للفرص التطوعية في القطاعات الحكومية وغير الربحية والخاصة، إضافة إلى مساهمتها في وصول المتطوعين للفرص التطوعية بكل يسر وسهولة.

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