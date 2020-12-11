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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط أكثر من 4 أطنان من الحطب المحلي بحوزة 15 مخالفاً لأنظمة المراعي والغابات في مدينة الرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط أكثر من 4 أطنان من الحطب المحلي بحوزة 15 مخالفاً لأنظمة المراعي والغابات في مدينة الرياض
http://almnatiq.net/?p=929650
المناطق - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4.1 طن من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض، بحوزة (11 مواطناً و 4 أشخاص من الجنسية اليمنية، مقيمين ومخالفين لنظام أمن الحدود)، ما يعد مخالفة لنظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تمنع بيع الحطب المحلي أو نقله.
ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات الإلكترونية.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

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