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سفير المملكة في اليمن: اتفاق الرياض سيحقق السلام والأمن

سفير المملكة في اليمن: اتفاق الرياض سيحقق السلام والأمن

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سفير المملكة في اليمن: اتفاق الرياض سيحقق السلام والأمن

سفير المملكة في اليمن: اتفاق الرياض سيحقق السلام والأمن
http://almnatiq.net/?p=929653
المناطق - واس

أكد السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، أن “اتفاق الرياض سيحقق السلام والأمن والاستقرار”.

وأوضح آل جابر، اليوم الجمعة، أن “الشعب اليمني سيجني ثمار اتفاق الرياض”.

يشار إلى أنه في وقت سابق الجمعة، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن “خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية”.

وأكد التحالف أن “عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف”.

كما شدد على “التزام وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري”.
يذكر أن مصدراً مسؤولاً في تحالف دعم الشرعية في اليمن كان صرح الخميس، بأنه تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيراً، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضح المصدر أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.
إلى ذلك أضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداء من الخميس 10 ديسمبر 2020 بالإشراف على فصل القوات العسكرية في أبين وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة عدن لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

واختتم المصدر تصريحه قائلاً إنه تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.

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