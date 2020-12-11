بـ٢١ لغة.. شؤون الحرمين لقاصدي المسجد الحرام “أنا هنا لمساعدتكم”

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جندت الرئاسة العامة كوكبة من المترجمين المتميزين منتشرين في أروقة المسجد الحرام لخدمة قاصديه يتحدثون ٢١ لغة.

وتقوم الرئاسة بترجمة خطبة الجمعة من المسجد الحرام, حيث يتجاوز عدد المستفيدين في كل جمعة ٥ آلاف مستفيد داخل المسجد الحرام وعدد المستفيدين عبر منصة منار الحرمين ٢٠ ألف مستفيد، كما ترجمت خطبة عرفة على مدار السنوات الثلاث الماضية واستفاد منها أكثر من مليوني مصل.

وأفاد مدير الإدارة العامة للترجمة المهندس مشاري المسعودي أن الترجمة في المسجد الحرام تكون ترجمة شرعية للخطب المنبرية والدروس وترجمة ميدانية استفساريه للزائرين بلغتهم الأم, حيث يوجد المترجمون في المواقع الميدانية في جميع المداخل وأروقة المسجد الحرام الداخليه والمواقع ذات الكثافة العالية من الوفود غير العربية تختلف من وقت لآخر تحدد حسب الدراسات، تتميز بكفاءة المترجمين الميدانيين في لفت نظر الزائر سواءً كان معتمرًا أو مصليًا بالزي الرسمي الموحد للإدارة العامة للغات والترجمة موضحًا به اللغات المتحدث بها وكذلك مواصلة ترديد جملة “أنا هنا لمساعدتكم” يكررها المترجم باستمرار كلٌ باللغة التي يتحدث بها التي تبلغ ٢١ لغة في الميدان.

وأوضح أن الخطب المنبرية تترجم بخمس لغات عالمية (الإنجليزية والأردية والملايو والفارسية والفرنسية)، حيث إن الرسالة تحتم إيصال رسالة الحرمين العلمية للعالم أجمع ورفع أعداد المستفيدين من الترجمة عبر المنصات الإلكترونية لبث الخطب والدروس في جميع أنحاء العالم والتطلع إلى أن تكون أنموذجًا عالميًا في الترجمة لأكثر من ١٠ لغات في مكان واحد بالتواصل المباشر وعبر المنصات الإلكترونية.

وأبان أن دور الترجمة لايقتصر في المسجد الحرام بل في جميع مرافق الرئاسة والمشاركة كذلك مع الجهات الخارجية في المؤتمرات والندوات.