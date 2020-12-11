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رئيسة مفوضية الراليات الصحراوية في الاتحاد الألماني: نفود حائل أدهشتني

رئيسة مفوضية الراليات الصحراوية في الاتحاد الألماني: نفود حائل أدهشتني

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رئيسة مفوضية الراليات الصحراوية في الاتحاد الألماني: نفود حائل أدهشتني

رئيسة مفوضية الراليات الصحراوية في الاتحاد الألماني: نفود حائل أدهشتني
http://almnatiq.net/?p=929662
المناطق - حائل

أوضحت رئيسة مفوضية الراليات الصحراوية في الاتحاد الدولي للسيارات الألمانية جوتا كلاينشميت “57 عاما” أن باها حائل تويوتا الدولي أعادها للأجواء التي اعتزلتها قبل سنوات عدة بعد أن كانت متسابقة محترفة في رياضة الراليات، وقالت جوتا: صحراء حائل ذكرتني بالأجواء التي عشتها وحققت فيها المركز الأول في رالي داكار عام 2001 وأصبحت آنذاك أول امرأة في تاريخ اللعبة تحقق هذا المركز إضافة إلى أنه لم يسبق لأي متسابق ألماني الفوز بكأس رالي داكار.

    وأضافت جوتا: اليوم كنت في الطيران الجوّي لمتابعة المرحلة الأولى من الجولة الأولى وأدهشني ما رأيت لأن حائل تملك صحراء ذهبية تحفز كل متسابق، وأقولها لكم بصراحة لأول مرة اشتاق للسباق، وأتمنى العودة له بعد مشاهدتي نفود حائل.

    مشيرة إلى أن سيارتها التي فازت بها وحققت المركز الأول في داكار عام 2001 من شركة ميستوبيشي وهي الآن معروضة بمتحف بالعاصمة الألمانية برلين كتكريم لي، وقالت: سباقات الرالي في السنوات الأخيرة تحتاج لمركبات ذات مواصفات عالية تكلف ميزانية عالية، وأنا لا أملك مثل هذه المبالغ لكني لو وجدت رعاية وتكفلت إحدى الشركات بالسيارة سأكون أولى المشاركات في رالي حائل القادم، مشيرة إلى أن المشاركة النسائية في مثل هذه التحديات تساعد المرأة على اكتساب المزيد من الثقة بالنفس، متمنيةً مشاهدة مشاركات نسائية أكبر في النسخ القادمة.

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