احدث الأخبار

الإعلان عن لوائح وأنظمة لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
أبرز المواد
 “فيفا” يعلن عن المرشحين النهائيين لجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم
أبرز المواد
 “العطية” يتصدَّر الجولة الرابعة من كأس العالم ضمن باها حائل تويوتا الدولي 2020م
أبرز المواد
 رئيسة مفوضية الراليات الصحراوية في الاتحاد الألماني: نفود حائل أدهشتني
الرياضة
 بـ٢١ لغة.. شؤون الحرمين لقاصدي المسجد الحرام “أنا هنا لمساعدتكم”
أبرز المواد
 سفير المملكة في اليمن: اتفاق الرياض سيحقق السلام والأمن
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط أكثر من 4 أطنان من الحطب المحلي بحوزة 15 مخالفاً لأنظمة المراعي والغابات في مدينة الرياض
أبرز المواد
 خطباء الجوامع بالمملكة: الفساد حذرت منه الشريعة الإسلامية بكل صوره وأشكاله
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على مالك مؤسسة تجارية لم تلتزم بتسليم المشتريات التي دفع العملاء قيمتها عبر المتجر الإلكتروني التابع للمؤسسة
أبرز المواد
 “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تطلق “مبادرة ليكن أنقى” لتنظيف قاع البحر
أبرز المواد
 الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على 5 من قيادات ميليشيا الحوثي
أبرز المواد
 التجارة تحيل صاحب متجر جوالات للجهات الأمنية لم يلتزم بتسليم الأجهزة
أبرز المواد
الإعلان عن لوائح وأنظمة لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

الإعلان عن لوائح وأنظمة لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

أبرز المواد
“فيفا” يعلن عن المرشحين النهائيين لجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم

“فيفا” يعلن عن المرشحين النهائيين لجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم

أبرز المواد
“العطية” يتصدَّر الجولة الرابعة من كأس العالم ضمن باها حائل تويوتا الدولي 2020م

“العطية” يتصدَّر الجولة الرابعة من كأس العالم ضمن باها حائل تويوتا الدولي 2020م

أبرز المواد
رئيسة مفوضية الراليات الصحراوية في الاتحاد الألماني: نفود حائل أدهشتني

رئيسة مفوضية الراليات الصحراوية في الاتحاد الألماني: نفود حائل أدهشتني

الرياضة

الإعلان عن لوائح وأنظمة لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

الإعلان عن لوائح وأنظمة لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
http://almnatiq.net/?p=929681
المناطق - الرياض

تضمنت لوائح وأنظمة لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية أنواع المخالفات والعقوبات المقررة عليها، والتي تصل إلى مليون ريال، وإزالة المباني المقامة بدون ترخيص على نفقة المخالف، وحجز المركبة المتروكة في مكان عام لمدة تزيد على 7 أيام … وفقا لما أوردته الجريدة الرسمية “أم القرى “.

ونصت اللوائح على أن يُعمل باللائحة بعد مرور 30 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذه المدة لبعض أحكام اللائحة بما لا يتجاوز 190 يوماً من تاريخ النشر.. وفق التفاصيل التالية :

روابط ذات صلة

“فيفا” يعلن عن المرشحين النهائيين لجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم

“فيفا” يعلن عن المرشحين النهائيين لجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم
“العطية” يتصدَّر الجولة الرابعة من كأس العالم ضمن باها حائل تويوتا الدولي 2020م

“العطية” يتصدَّر الجولة الرابعة من كأس العالم ضمن باها حائل تويوتا الدولي 2020م
بـ٢١ لغة.. شؤون الحرمين لقاصدي المسجد الحرام “أنا هنا لمساعدتكم”

بـ٢١ لغة.. شؤون الحرمين لقاصدي المسجد الحرام “أنا هنا لمساعدتكم”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*