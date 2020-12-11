احدث الأخبار

التحالف: تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات في اليمن يسير حسب المخطط
أبرز المواد
 الإعلان عن لوائح وأنظمة لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
أبرز المواد
 “فيفا” يعلن عن المرشحين النهائيين لجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم
أبرز المواد
 “العطية” يتصدَّر الجولة الرابعة من كأس العالم ضمن باها حائل تويوتا الدولي 2020م
أبرز المواد
 رئيسة مفوضية الراليات الصحراوية في الاتحاد الألماني: نفود حائل أدهشتني
الرياضة
 بـ٢١ لغة.. شؤون الحرمين لقاصدي المسجد الحرام “أنا هنا لمساعدتكم”
أبرز المواد
 سفير المملكة في اليمن: اتفاق الرياض سيحقق السلام والأمن
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط أكثر من 4 أطنان من الحطب المحلي بحوزة 15 مخالفاً لأنظمة المراعي والغابات في مدينة الرياض
أبرز المواد
 خطباء الجوامع بالمملكة: الفساد حذرت منه الشريعة الإسلامية بكل صوره وأشكاله
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على مالك مؤسسة تجارية لم تلتزم بتسليم المشتريات التي دفع العملاء قيمتها عبر المتجر الإلكتروني التابع للمؤسسة
أبرز المواد
 “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تطلق “مبادرة ليكن أنقى” لتنظيف قاع البحر
أبرز المواد
 الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على 5 من قيادات ميليشيا الحوثي
أبرز المواد
التحالف: تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات في اليمن يسير حسب المخطط

التحالف: تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات في اليمن يسير حسب المخطط

أبرز المواد
الإعلان عن لوائح وأنظمة لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

الإعلان عن لوائح وأنظمة لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

أبرز المواد
“فيفا” يعلن عن المرشحين النهائيين لجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم

“فيفا” يعلن عن المرشحين النهائيين لجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم

أبرز المواد
“العطية” يتصدَّر الجولة الرابعة من كأس العالم ضمن باها حائل تويوتا الدولي 2020م

“العطية” يتصدَّر الجولة الرابعة من كأس العالم ضمن باها حائل تويوتا الدولي 2020م

أبرز المواد

التحالف: تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات في اليمن يسير حسب المخطط

التحالف: تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات في اليمن يسير حسب المخطط
http://almnatiq.net/?p=929686
المناطق - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن تنفيذ الشق العسكري من آلية تسريع اتفاق الرياض والتي تنص على فصل وخروج القوات في اليمن يسير حسب المخطط.

وقال متحدث التحالف : فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشرافنا.

وكان مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، صرح أمس بأنه تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد (24) وزيرًا ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.

روابط ذات صلة

الإعلان عن لوائح وأنظمة لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

الإعلان عن لوائح وأنظمة لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
“فيفا” يعلن عن المرشحين النهائيين لجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم

“فيفا” يعلن عن المرشحين النهائيين لجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم
“العطية” يتصدَّر الجولة الرابعة من كأس العالم ضمن باها حائل تويوتا الدولي 2020م

“العطية” يتصدَّر الجولة الرابعة من كأس العالم ضمن باها حائل تويوتا الدولي 2020م

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*