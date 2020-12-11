التحالف: تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات في اليمن يسير حسب المخطط

المناطق - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن تنفيذ الشق العسكري من آلية تسريع اتفاق الرياض والتي تنص على فصل وخروج القوات في اليمن يسير حسب المخطط.

وقال متحدث التحالف : فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشرافنا.

وكان مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، صرح أمس بأنه تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد (24) وزيرًا ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.