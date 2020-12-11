جامعة الحدود الشمالية تعلن عن القبول ببرامج الدبلومات للفصل الدراسي الثاني

المناطق - الحدود الشمالية

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحدود الشمالية عن بدء التسجيل في عدد من برامج الدبلومات المسائية (ما بعد البكالوريوس، وما بعد الثانوية) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441/ 1442ه، بدءًا من يوم الخميس الموافق 25/4/ 1442ه حتى يوم الخميس الموافق 9/5/ 1442 ه، وفق الاتي

1_المحاماة سنة (فصلين دراسيين) 6125 ريالاً درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية (القانون – الشريعة – الأنظمة) عرعر(رجال).

2_دبلوم اللغة الإنجليزية العامة سنتين (4 فصول) 3750 ريالاً شهادة الثانوية العامة عرعر

(رجال ونساء)

3_الدبلوم المشارك في الموارد البشرية :سنة (فصلين دراسيين) 4375 ريالاً شهادة الثانوية العامة عرعر

( رجال ونساء)

4_الدبلوم المشارك في الصحة والسلامة المهنية سنة (فصلين دراسيين) 7200 ريالاً شهادة الثانوية العامة عرعر(رجال)

5_دبلوم المحاسبة :سنتين (4 فصول) 4938 ريالاً شهادة الثانوية العامة عرعر

(رجال ونساء)

6-الدبلوم المشارك في المحاسبة : سنة (فصلين دراسيين) 3750 ريالاً شهادة الثانوية العامة عرعر

( رجال ونساء)

آلية التقديم:

1. يتم التقديم من خلال الرابط https://diploma.nbu.edu.sa.

2. سترسل العمادة رسائل SMS على الجوال وذلك إلى المتقدمين المقبولين مبدئياً في البرامج التعليمية (الدبلومات).

ضوابط القبول في البرامج:

عزيزي الطالب: نأمل قراءة التعليمات المدونة أدناه بدقة والتي هي جزء من سياسة القبول في برامج عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر واطلاعك يعني التزام من قبلك وإقرار بالموافقة:

1. الالتزام بلائحة الدراسة المعمول بها في الجامعة والتقيد بكافة التعليمات المنظمة لسير الدراسة.

2. القبول النهائي مرتبط: بصحة البيانات المدخلة، سداد رسوم البرنامج الفصلية، إصدار الرقم الجامعي.

3. تأجيل الدراسة غير متاح في برامج الدبلوم.

4. الالتزام بسداد الرسوم الدراسية من شروط القبول بالبرنامج.

5. للجامعة الحق في تنفيذ الإجراءات الإدارية والنظامية التي تضمن سداد رسوم البرنامج مثل: (إيقاف الطالب على النظام الأكاديمي، وعدم رصد الدرجات، وقد تصل إلى طي قيد الطالب).

6. يفقد الطالب مقعده الدراسي في حالة عدم مباشرته للدراسة خلال الأسبوعين الأولين من بدء الدراسة.

7. الالتزام بمطابقة أصول الوثائق والمستندات التي يتطلبها الالتحاق بالبرنامج في الأسبوع الأول من الدراسة.

8. يتحمل المتقدم أي تبعات تتعلق بعدم صحة البيانات او المستندات المقدمة.

9. استلام وثيقة التخرج من البرنامج مرتبط بسداد كامل الرسوم الدراسية للبرنامج، واستلام الوثيقة سيكون عن طريق عمادة خدمة المجتمع أو بعد حصول الطالب على إخلاء طرف من العمادة.

10. للتسجيل في البرامج رسوم إدارية مقدارها (100) ريال وهي رسوم تسجيل غير مستردة وتدفع عند تقديم الطلب.

الوثائق والأوراق المطلوبة

1. صورة من شهادة (البكالوريوس) لدبلومات ما بعد البكالوريوس و(الثانوية العامة) لدبلومات ما بعد الثانوية مع الأصل للمطابقة.

2. صورة من بطاقة الأحوال أو سجل الأسرة (للنساء)، مع الأصل للمطابقة.

3. يجب أن يكون إيصال دفع المبلغ بالكامل من بنك البلاد (رسوم الفصل الواحد + رسوم التسجيل) باسم الطالب/ة نفسه فقط.

ملاحظات مهمة:

1. طريقة الدراسة حضوري أو عن بعد وذلك اعتماداً على القرارات الصادرة من الجهات المختصة.

2. الدراسة في الفترة المسائية وتبدأ من الساعة الخامسة.

للسداد: حساب عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

بنك البلاد/ SA4315000999123456980003