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” اخلاقيات العمل التطوعي “و” العلاج بالفن التشكيلي” في فرع الموارد بالرياض

” اخلاقيات العمل التطوعي “و” العلاج بالفن التشكيلي” في فرع الموارد بالرياض

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” اخلاقيات العمل التطوعي “و” العلاج بالفن التشكيلي” في فرع الموارد بالرياض

” اخلاقيات العمل التطوعي “و” العلاج بالفن التشكيلي” في فرع الموارد بالرياض
http://almnatiq.net/?p=929711
المناطق - الرياض

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع الحالي ثلاثة برامج تدريبية “عن بعد “في مجالات التوعية والتطوع استهدفت اكثر من “150” مستفيد ومستفيدة بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية ذات العلاقة.

اولى هذه البرامج كانت بالتعاون مه الجمعية السعودية للعمل التطوعي ” تكاتف” بعنوان “اخلاقيات العمل التطوعي” وتناولت فيها المدربة د. شيخة الخليوي مفهوم التطوع ومجالاته ودوافعه وحقوق المتطوع وواجباته ، فيما اشتملت محاور البرنامج الثاني ” العلاج بالفن التشكيلي في حياة ذوي الإعاقة ” التي قدمها د. عبدالعزيز الدقيل على التعريف بالعلاج النفسي من خلال الفن التشكيلي في مراكز ذوي الإعاقة ودور المسنين ومجالات الفن التشكيلي واستخداماته مع عرض بعض النماذج الناجحة في هذا المجال كما ناقش د. معتز الجابي في البرنامج الثالث الذي كان بعنوان ” شتاء آمن” ابرز المشكلات الصحية التي قد يتعرض لها الفرد في فترة الشتاء وكيفية التغلب عليها.

واختتمت جميع هذا البرامج بطرح بعض الأنشطة والتمارين الجماعية التطبيقية وفتح المجال للنقاش والإستفسارات من الحضور .

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