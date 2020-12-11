أمير منطقة جازان يطلع على مرفأ الصيادين ويتفقد شاطىء مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب

جازان -فضه عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم, بزيارة تفقدية لمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، اطلع خلالها على عدد المشاريع التنموية المنفذة بالمركز والقرى التابعة له في مختلف المجالات الخدمية.

ووقف سموه ميدانياً على مشروع “مرفأ الصيادين” في الشقيق الذي قامت بإنشائه الشركة السعودية للكهرباء ضمن مبادرة الشركة وبرامجها للمسؤولية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة، وتم تطويره بالتنسيق مع برنامج الثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والزراعة والمياه، ونفذ وفقاً لمعايير حديثة تُسهم في سهولة وسلاسة عمليات الصيد وتخزين ونقل الأسماك، ويضم منطقة للخدمات اللوجستية، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالى 115.050 متراً مربعاً ، ويتسع لنحو 120 قارب صيد، ويضم مبانٍ مجهزة للثروة السمكية وحرس الحدود، وأجهزة مراقبة، ومحطة تعبئة وقود بجميع ملحقاتها، ورصيف مع منحدر لتنزيل القوارب إلى البحر، وعوامات لركن القوارب، وكاسر أمواج مدعم بالإنارة، يمتد على طول حدود المشروع.

كما شملت الجولة الكورنيش الشمالي والكورنيش الجنوبي بشاطئ الشقيق السياحي، اطلع سموه خلالها على الخدمات البلدية المقدمة للزوار والمتنزهين بالشاطئ، الذي يشهد كثافة خلال هذه الفترة، وشاهد والحضور عروض الخيل العربية والفلكلور الشعبي للون البحري، وأركان الأسر المنتجة والرسم التشكيلي بالكورنيش, كما التقى سموه خلال زيارته لشاطئ الشقيق بعدد من المتنزهين والزوار .

رافق سمو أمير منطقة جازان خلال الجولة وكيل الإمارة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وأمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان ومحافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني ورئيس مركز الشقيق مقعد بن محمد السبيعي وعدد من المسؤولين.