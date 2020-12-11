أبطال العالم في باها حائل تويوتا الدولي: المرحلة الأولى ” وعرِة “واجتزناها بصعوبة

أكد عدداً من أبطال العالم للراليات المشاركين في باها حائل تويوتا الدولي 2020، ضمن المرحلتين الرابعة والخامسة من جولات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة أن المرحلة الاولى من الجولة الرابعة كانت مرحلة صعبة ووعرة التضاريس وسط النفود الكبرى وتم اجتيازها بصعوبة بالغة.

وقال المتسابق ناصر العطية: إن مسارات المرحلة كانت وعرة وصعبه ولكنني تجاوزتها بنجاح وتصدرت المرحلة، مضيفاً ان الـ 100 كيلو الأخيرة شهدت تنافسا قوياً بين المتسابقين الإسباني كارلوس ساينز، والفرنسي بيتر هانسل لكننا استطاعتا خطف المركز الأول بفارق دقيقتين و50 ثانية، ووعد العطية أن يبذل مجهود أكبر في مرحلة يوم السبت ليحافظ على صدارته.

وقال وصيف المرحلة الأولى الاسباني كارلوس ساينز: إن المسار كان ممتعا للغاية رغم صعوبته ووعورته وسنعمل في الغد ومن الأمتار الأولى على تقليص الفارق مع ناصر العطية.

وأضاف “بيتِرهانسِل”: كانت مرحلةً صعبة وجيدةً، إلا أنه وبعد اجتيازنا 10 كيلومترات من نقطة البداية داخل المرحلة تعرَّضنا لثُقب، لذا توقَّفنا ثلاث مرّات، وبعدها بقيتُ مع ناصر وكارلوس وأنهينا المرحلةَ سويةً، وغيَّرت بعض الإعدادات في السيارة، وكانت فُرصةً جيدةً لإجراءِ بعض الاختبارات أيضاً”.

وقال يزيد الراجحي: إن المرحلة كانت صعبة وتعرَّضنا لمُشكلَتَيْن تتمثل في الانخفاض في ضغط الهواء في الإطارات وحصلنا على إشارة تحذير من أحد المُستشعرات في السيارة، وسنرى ما سيحصل غدً، وكل هدفنا رفع وتيرتنا قليلًا وإن شاء الله سنحسن الترتيب ونحقق مرادنا.

وقال المتسابق تين برينكي: إن مُشكلة التزوُّد بالوقود التي تسببت بتأخُّرنا وأنهينا بسببه الأول المرحلة بفارق 1:23 ساعة عن الفائز بها، كانت بعد اجتيازنا 80 كيلومتر تقريبًا داخل المرحلة، موضحاً لقد واجهنا مُشكلة تتعلق بنوعية الوقود في المنطقة، ومن الصعب علينا إيجاد معايير الضبط المُناسبة لإدارة المُحرِّك ولكننا عالجنا المُشكلة”.

واضاف لقد بدأ الوقود بالنفاد قُبيل انتهاء المرحلة، ولم نتمكَّن من الضغط بسرعة في آخر 100 كيلومتر منها، كانت سُرعتنا جيدة، ولكنها ليست بمُستوى أول سائقين، وأعتقد بأننا جازفنا بعض الشيء، لقد كان نسير بوتيرة السرعة لرالي داكار، سرعة مُعتدلة وثابتة”.

أما المتسابق فاسيلييف فقال: “كانت المرحلة بالفعل صعبة وسرت بسرعة جيدة إلا أنه تعيَّن علي فتح المسار أمام الجميع بعد 50 كيلومتر من بداية المرحلة، لذا لم يكن هذا سهلًا، وشكَّلَ ذلك أفضليةً للسائقين الذين ساروا خلفي للحاق بي”.