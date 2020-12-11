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تسجيل مسرب لزين العابدين بن علي.. “ضميري مرتاح”

تسجيل مسرب لزين العابدين بن علي.. “ضميري مرتاح”
http://almnatiq.net/?p=929719
المناطق - الرياض

كشف تسجيل مسرب لمكالمة هاتفية بين الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي ومحاميه، عن موقفه من بعض الاتهامات التي لاحقته بعد ثورة 2011 التي اطاحت بنظامه، مؤكدا أن “ضميره مرتاح”.

وقال بن علي في التسجيل التي حصلت “العربية/الحدث” على نسخة منه، “لم يسبق أن اعطيت تعليمات لتعذيب مواطنين أو قتل سياسيين”، مبينا “انه لم يوقع طيلة 23 سنة من حكمه، الا على تنفيذ حكم وحيد بالإعدام وذلك ضد سفاح قتل 14 طفلا بمحافظة نابل شمال البلاد”، وفق قوله.

كما شدد على “أنه لم يتم قتل أي شخصية سياسية في عهده”، منوها في المقابل إلى “انه حرص على توفير الحماية السرية للمعارضين له”.

واعتبر بن علي أن كل المشاركين والحاضرين في ما وصفه بمسلسل رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، معروفون وحافظون لدروسهم، مطلقا عليهم “مجموعة البحيري والمكي”، القياديين في حركة النهضة.

وذكّر الرئيس الراحل حركة النهضة، باعتدائها “بالنار والزجاجات الحارقة ضد تونسيين” في اشارة إلى الحادثة الإرهابية التي حدثت بباب سويقة بالعاصمة سنة 1991.

يذكر أن الرئيس الاسبق زين العابدين بن على، توفي في السعودية عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض.

وحكم بن علي تونس 23 عاماً بعد انقلاب على حكم الرئيس الحبيب بورقيبة عام 1987.

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