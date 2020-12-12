إقامة العرض النهائي للمتأهلين في فئة “الفحل وإنتاجه” للون “الصفر”

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شهد ميدان العرض في أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم، العرض النهائي للعشرة المتأهلين في فئة “الفحل وإنتاجه” للون “الصفر”.

وضمت قائمة المتأهلين خمسة مشتركين حاصلين على المراكز الخمسة الأولى في النسخة الماضية، وهم على التوالي دبيان معيض السبيعي، سلطان محمد السبيعي، زعل فهيد الديحاني، ضيف الله المطيري، وخامسا بخيت مانع الدوسري.

في حيث يشترك في الشوط للمرة الأولى كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وأحمد نداء المطيري, وتركي بنيدر الشمري، وحماد بندر الشمري.