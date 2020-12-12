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الذهب يربح مع طغيان ضعف الدولار على مخاوف إرجاء تحفيز أمريكي

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الذهب يربح مع طغيان ضعف الدولار على مخاوف إرجاء تحفيز أمريكي

الذهب يربح مع طغيان ضعف الدولار على مخاوف إرجاء تحفيز أمريكي
http://almnatiq.net/?p=929729

ارتفع الذهب اليوم الجمعة إذ قبع الدولار قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام، مما بدد أثر مخاوف بشأن إرجاء حزمة تحفيز أمريكية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.
وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1837.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش. وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1841.50 دولار.
وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس “الارتباط بين الذهب والدولار عاد بسبب أن الأسواق وضعت في الحسبان على نحو ما التفاؤل بشأن اللقاح”.
وأضافت أن الذهب يحتاج إلى محفز قوي جدا لوقف اتجاهه النزولي وأن ذلك قد يكون على شكل اتجاه يميل صوب التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، ومشروع قانون تحفيز مالي أكبر من المتوقع في الولايات المتحدة أو فشل مستبعد للقاحات المضادة لفيروس كورونا.
ومؤشر الدولار منخفض 0.2 بالمئة ويجري تداوله قرب 90.5، وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2018، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وأظهرت بيانات أمس الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية قفزت إلى‭ ‬قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، في برهان آخر على أن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 والافتقار إلى تحفيز مالي إضافي يلحقان الضرر بالاقتصاد.
ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.94 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2353.73 دولار. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1027.76 دولار لكنه يتجه للانخفاض 2.5 بالمئة في الأسبوع الجاري.

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