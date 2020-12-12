احدث الأخبار

14 سهما في السوق السعودية تتجاوز أسعارها 100 ريال .. أعلاها شركة قادمة من “نمو” بـ 271.6 ريال
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: صاروخ “إيراني الصنع” مضاد للدبابات في ليبيا
أبرز المواد
 ظهور أول آثار جانبية للقاح “فايزر” و”بيونتك” في بريطانيا
أبرز المواد
 الذهب يربح مع طغيان ضعف الدولار على مخاوف إرجاء تحفيز أمريكي
أبرز المواد
 إقامة العرض النهائي للمتأهلين في فئة “الفحل وإنتاجه” للون “الصفر”
أبرز المواد
 المملكة مركز عالمي لأهم البطولات والأحداث الرياضية
أبرز المواد
 الولايات المتحدة: القانون الإيراني الجديد حيلة لاستخدام البرنامج النووي في ترويع المجتمع الدولي
أبرز المواد
 تسجيل مسرب لزين العابدين بن علي.. “ضميري مرتاح”
أبرز المواد
 أبطال العالم في باها حائل تويوتا الدولي: المرحلة الأولى ” وعرِة “واجتزناها بصعوبة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يطلع على مرفأ الصيادين ويتفقد شاطىء مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب
أبرز المواد
 ” اخلاقيات العمل التطوعي “و” العلاج بالفن التشكيلي” في فرع الموارد بالرياض
منطقة الرياض
 شرطة الرياض: القبض على 6 أشخاص حولوا أموالاً مجهولة المصدر إلى خارج المملكة عبر حسابين لكيانين تجاريين
أبرز المواد
14 سهما في السوق السعودية تتجاوز أسعارها 100 ريال .. أعلاها شركة قادمة من “نمو” بـ 271.6 ريال

14 سهما في السوق السعودية تتجاوز أسعارها 100 ريال .. أعلاها شركة قادمة من “نمو” بـ 271.6 ريال

أبرز المواد
الأمم المتحدة: صاروخ “إيراني الصنع” مضاد للدبابات في ليبيا

الأمم المتحدة: صاروخ “إيراني الصنع” مضاد للدبابات في ليبيا

أبرز المواد
ظهور أول آثار جانبية للقاح “فايزر” و”بيونتك” في بريطانيا

ظهور أول آثار جانبية للقاح “فايزر” و”بيونتك” في بريطانيا

أبرز المواد
الذهب يربح مع طغيان ضعف الدولار على مخاوف إرجاء تحفيز أمريكي

الذهب يربح مع طغيان ضعف الدولار على مخاوف إرجاء تحفيز أمريكي

أبرز المواد

الأمم المتحدة: صاروخ “إيراني الصنع” مضاد للدبابات في ليبيا

الأمم المتحدة: صاروخ “إيراني الصنع” مضاد للدبابات في ليبيا
http://almnatiq.net/?p=929731

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في إفادة إلى مجلس الأمن الدولي بأن تحليلا أجرته المنظمة الدولية لصور أربعة صواريخ موجهة مضادة للدبابات في ليبيا، خلص إلى أن أحدها “له خصائص تتسق مع صاروخ دهلوي الإيراني الصنع”.

غير أنه قال في تقريره نصف السنوي الذي قدمه للمجلس إن الأمانة العامة للأمم المتحدة “غير قادرة على التأكد مما إذا كان هذا الصاروخ الموجه المضاد للدبابات نقل إلى ليبيا”، في انتهاك لعقوبات مجلس الأمن على إيران.

وحظر المجلس، المكون من 15 دولة، على إيران تصدير الأسلحة في2007. وبموجب اتفاق نووي وقعته طهران مع القوى الكبرى عام 2015، والمنصوص عليه في قرار لمجلس الأمن، رُفعت قيود الأسلحة في أكتوبر هذا العام.

روابط ذات صلة

14 سهما في السوق السعودية تتجاوز أسعارها 100 ريال .. أعلاها شركة قادمة من “نمو” بـ 271.6 ريال

14 سهما في السوق السعودية تتجاوز أسعارها 100 ريال .. أعلاها شركة قادمة من “نمو” بـ 271.6 ريال
ظهور أول آثار جانبية للقاح “فايزر” و”بيونتك” في بريطانيا

ظهور أول آثار جانبية للقاح “فايزر” و”بيونتك” في بريطانيا
الذهب يربح مع طغيان ضعف الدولار على مخاوف إرجاء تحفيز أمريكي

الذهب يربح مع طغيان ضعف الدولار على مخاوف إرجاء تحفيز أمريكي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*