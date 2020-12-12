الأمم المتحدة: صاروخ “إيراني الصنع” مضاد للدبابات في ليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في إفادة إلى مجلس الأمن الدولي بأن تحليلا أجرته المنظمة الدولية لصور أربعة صواريخ موجهة مضادة للدبابات في ليبيا، خلص إلى أن أحدها “له خصائص تتسق مع صاروخ دهلوي الإيراني الصنع”.

غير أنه قال في تقريره نصف السنوي الذي قدمه للمجلس إن الأمانة العامة للأمم المتحدة “غير قادرة على التأكد مما إذا كان هذا الصاروخ الموجه المضاد للدبابات نقل إلى ليبيا”، في انتهاك لعقوبات مجلس الأمن على إيران.

وحظر المجلس، المكون من 15 دولة، على إيران تصدير الأسلحة في2007. وبموجب اتفاق نووي وقعته طهران مع القوى الكبرى عام 2015، والمنصوص عليه في قرار لمجلس الأمن، رُفعت قيود الأسلحة في أكتوبر هذا العام.