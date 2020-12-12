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انطلاق منافسات سباق الهجن السادس في القصيم

انطلاق منافسات سباق الهجن السادس في القصيم
http://almnatiq.net/?p=929732
المناطق - واس

انطلقت منافسات سباق الهجن السادس المقامة في ميدان الهجن بالقصيم، اليوم، ضمن سباقات الموسم الحالي للعام الهجري 1442.
وتضمن السباق سبعة أشواط خلال الصباح وخمسة أشواط في المساء وسط حضور جماهيري من محبي رياضة الهجن.
وفاز في أول الأشواط الصباحية شوط الحقايق البكار البكرة “الرهية” للمالك بندر بن محمد العتيبي, وفي الشوط الثاني لسن الحقايق قعدان القعود “رعد” للمالك مسيليم بن حمدان العديني, والشوط الثالث لسن الحقايق بكار البكرة “الشاهينية” للمالك جابر بن حمد الحبصي المري, والرابع لسن الحقايق قعدان الضبي للمالك مسفر بن سالم أبوسبيحة, والخامس لسن الحقايق بكار البكرة “الجذابة” للمالك عبدالله بن راجح السبيعي, والسادس لسن الحقايق قعدان القعود “المنتصر” لفهيد بن ناصر البتلا, والسابع لسن الحقايق بكار البكرة “غلا” للمالك عمر بن تركي الخالدي.
كما جاءت نتائج أشواط المساء، على النحو التالي: المركز الأول للشوط الرئيسي لسن الحقايق البكرة “زعامة” للمالك عبدالله بن حمد الربيعان, كما انتزع الشوط الثاني القعود “العابر” للمالك سعد بن كنعان السبيعي, وفي الشوط الثالث لسن الحقايق بكارة البكرة “زعامة” للمالك عبدالله بن حمد الربيعان, والرابع لسن الحقايق قعدان القعود”المتحد” للمالك حمد بن حثلين الحربي, والخامس لسن الحقايق بكار البكرة “الشاهينية” للمالك مرشود بن عابد الحربي.
وسلّم الرئيس التنفيذي لنادي الهجن بالقصيم محمد بن ناصر المكيرش جوائز السباق للفائزين.

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