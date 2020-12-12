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14 سهما في السوق السعودية تتجاوز أسعارها 100 ريال .. أعلاها شركة قادمة من “نمو” بـ 271.6 ريال

14 سهما في السوق السعودية تتجاوز أسعارها 100 ريال .. أعلاها شركة قادمة من “نمو” بـ 271.6 ريال

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14 سهما في السوق السعودية تتجاوز أسعارها 100 ريال .. أعلاها شركة قادمة من “نمو” بـ 271.6 ريال

14 سهما في السوق السعودية تتجاوز أسعارها 100 ريال .. أعلاها شركة قادمة من “نمو” بـ 271.6 ريال
http://almnatiq.net/?p=929733
المناطق - الرياض

تضم سوق الأسهم السعودية الرئيسة حاليا 14 سهما تتجاوز أسعارها 100 ريال، وذلك بعد انتقال شركة الصمعاني للصناعات المعدنية من السوق الموازية “نمو” بدءا من أمس، لتصبح صاحبة أعلى سعر سهم في سوق الأسهم الرئيسة.
ويأتي ذلك بعد ارتفاع سهم الشركة بالنسبة القصوى (10 في المائة) عند 271.6 ريال مقابل 247 ريالا آخر سعر لها في سوق نمو.
ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية “تداول”، تصدرت شركة الصمعاني بنحو 271.6 ريال، ثم وفرة 196.8 ريال، وسدافكو 173.9 ريال.
وذلك إلى جانب جرير 173.6 ريال، المواساة 127.4 ريال، صادرات 122.6 ريال، أسواق العثيم 121.4 ريال، بوبا العربية 121.2 ريال، وبن داود 118 رياال.
جاء بعد ذلك، سليمان الحبيب 109.6 ريال، العمران 108.4 ريال، أنعام 108.2 ريال، الاتصالات السعودية 105.8 ريال، والمصافي 102.2 ريال.
وبدأ أمس إدراج وبدء تداول أسهم الشركة في قطاع الخدمات التجارية والمهنية بالسوق الرئيسة بنسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 في المائة.

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