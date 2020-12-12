احدث الأخبار

‏‏‏‏‏‏”تداول”: نتوقع أن نرى أول إدراج مزدوج قريبا
أبرز المواد
 علماء يطورون تسلسلا للشفرة الوراثية لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات
أبرز المواد
 تحذيرات من “جائحة جوع” عواقبها أسوأ من كورونا .. 270 مليونا على شفير المجاعة
أبرز المواد
 انطلاق منافسات سباق الهجن السادس في القصيم
أبرز المواد
 14 سهما في السوق السعودية تتجاوز أسعارها 100 ريال .. أعلاها شركة قادمة من “نمو” بـ 271.6 ريال
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: صاروخ “إيراني الصنع” مضاد للدبابات في ليبيا
أبرز المواد
 ظهور أول آثار جانبية للقاح “فايزر” و”بيونتك” في بريطانيا
أبرز المواد
 الذهب يربح مع طغيان ضعف الدولار على مخاوف إرجاء تحفيز أمريكي
أبرز المواد
 إقامة العرض النهائي للمتأهلين في فئة “الفحل وإنتاجه” للون “الصفر”
أبرز المواد
 المملكة مركز عالمي لأهم البطولات والأحداث الرياضية
أبرز المواد
 الولايات المتحدة: القانون الإيراني الجديد حيلة لاستخدام البرنامج النووي في ترويع المجتمع الدولي
أبرز المواد
 تسجيل مسرب لزين العابدين بن علي.. “ضميري مرتاح”
أبرز المواد
‏‏‏‏‏‏”تداول”: نتوقع أن نرى أول إدراج مزدوج قريبا

‏‏‏‏‏‏”تداول”: نتوقع أن نرى أول إدراج مزدوج قريبا

أبرز المواد
علماء يطورون تسلسلا للشفرة الوراثية لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات

علماء يطورون تسلسلا للشفرة الوراثية لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات

أبرز المواد
تحذيرات من “جائحة جوع” عواقبها أسوأ من كورونا .. 270 مليونا على شفير المجاعة

تحذيرات من “جائحة جوع” عواقبها أسوأ من كورونا .. 270 مليونا على شفير المجاعة

أبرز المواد
انطلاق منافسات سباق الهجن السادس في القصيم

انطلاق منافسات سباق الهجن السادس في القصيم

أبرز المواد

علماء يطورون تسلسلا للشفرة الوراثية لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات

علماء يطورون تسلسلا للشفرة الوراثية لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات
http://almnatiq.net/?p=929743
المناطق - الرياض

قال علماء أستراليون اليوم إنهم قاموا بتطوير طريقة سريعة لتسلسل الشفرة الوراثية (التسلسل الجينومي) قد تقلص الوقت الذي يستغرقه تتبع مصدر حالات الإصابة بفيروس كورونا ليصبح في غضون 4 ساعات مما يساعد في احتواء أي تفش في المستقبل بسرعة بحسب “رويترز”.

ويمكن للتسلسل الجينومي أن يساعد العلماء على رصد التغيرات الصغيرة في الفيروس على المستوى الوطني أو الدولي لفهم كيفية انتشاره وتوفير نظرة متعمقة عن كيفية الربط بين الحالات المختلفة.

وقالت إيرا ديفيسون، وهي عالمة في معهد جارفان للبحوث الطبية في تقرير أعد بالتعاون مع جامعة نيو ساوث ويلز “عندما يتم اكتشاف حالة إصابة جديدة ‘غامضة‘ بفيروس كورونا فإن كل دقيقة لها أهميتها”. ويساعد الفحص الجينومي في تتبع مصدر الحالات الغامضة. لكن النتائج تستغرق حاليا أكثر من 24 ساعة.

وتفادت أستراليا إلى حد كبير الأعداد المرتفعة لحالات الإصابة والوفيات بسبب الفيروس مقارنة ببلدان متقدمة أخرى وتقوم بتخفيف القيود بحذر بعد عدم الإبلاغ عن أي إصابة محلية بكوفيد 19 في الأيام القليلة الماضية. وأبلغت عن أقل من 28 ألف إصابة و 908 وفيات منذ بدء الجائحة.

روابط ذات صلة

‏‏‏‏‏‏”تداول”: نتوقع أن نرى أول إدراج مزدوج قريبا

‏‏‏‏‏‏”تداول”: نتوقع أن نرى أول إدراج مزدوج قريبا
تحذيرات من “جائحة جوع” عواقبها أسوأ من كورونا .. 270 مليونا على شفير المجاعة

تحذيرات من “جائحة جوع” عواقبها أسوأ من كورونا .. 270 مليونا على شفير المجاعة
انطلاق منافسات سباق الهجن السادس في القصيم

انطلاق منافسات سباق الهجن السادس في القصيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*