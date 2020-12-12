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‏‏‏‏‏‏”تداول”: نتوقع أن نرى أول إدراج مزدوج قريبا

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‏‏‏‏‏‏”تداول”: نتوقع أن نرى أول إدراج مزدوج قريبا

‏‏‏‏‏‏”تداول”: نتوقع أن نرى أول إدراج مزدوج قريبا
http://almnatiq.net/?p=929744
المناطق - الرياض

قال خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) اليوم إن عام 2020يعد عاما ناجحا من حيث عدد الإدراجات في السوق المالية السعودية.
وأشار إلى رؤية اهتمام متزايد من الشركات للاستفادة من السيولة العالية وحوكمة السوق المالية.
وأضاف الحصان: “نتوقع أن نرى أول إدراج مزدوج قريبا وهو دليل على التزام “تداول” بتنمية وتطوير السوق السعودية”.

وأفاد بأنه يجري العمل عن قرب مع جميع المشاركين في السوق لتحسين ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى علاقات المستثمرين والإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية، لجعل تداول أقرب إلى مجتمع الاستثمار الدولي.

وأكد بأنه يجري العمل سويًا مع الشخصيات الرائدة في القطاع المالي في المملكة لجعل السوق المالية السعودية أحد أكثر الأسواق الناشئة جاذبية في العالم.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في مؤتمر بلومبيرغ للسوق المالية السعودية مع مجموعة من الشخصيات الرائدة في القطاع المالي في المملكة.

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