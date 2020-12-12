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السفير المعلمي يبحث سبل التعاون مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

السفير المعلمي يبحث سبل التعاون مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

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السفير المعلمي يبحث سبل التعاون مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

السفير المعلمي يبحث سبل التعاون مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
http://almnatiq.net/?p=929756
المناطق - الرياض

التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، افتراضيا اليوم، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلزي برناردز كيهرس.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المملكة والمكاتب المعنية بحقوق الانسان، إلى جانب بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأعربت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كيهرس، خلال اللقاء، عن ترحيبها بالخطوات المقدمة من المملكة العربية السعودية في هذا الخصوص.

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