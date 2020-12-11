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المجلس البلدي بالخرج يقف على المشاريع البلدية

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المجلس البلدي بالخرج يقف على المشاريع البلدية

المجلس البلدي بالخرج يقف على المشاريع البلدية
http://almnatiq.net/?p=929760
المناطق -الخرج

قام رئيس واعضاء المجلس البلدي بمحافظة الخرج بجولة ميدانية على المشاريع التنموية بالمحافظة.

واشتلمت الجولة الميدانية على مشاريع سفلتة لعدد من الأحياء ومشروع إنشاء أسواق ومرافق عامة وإنشاء حدائق ومشروع تطوير وتهذيب وادي الثليماء ومشروع إنشاء مختبر مواد طرق والتي تقدر قيمتها بما يزيد عن 200مليون.

وتم خلال الجولة الإستماع لشرح تفصيلي من رئيس البلدية المهندس خالد الزيد عن كافة المشاريع التنموية التي تقوم بها البلدية وتسعى بكل جهد إلى إنجازها وفق الإمكانيات المتاحة.
وبين رئيس المجلس البلدي الدكتور مصلح بن عبيد العنزي أنه تم الاطلاع على سير العمل في المشاريع على الواقع وحث المقاولين بأهمية سرعة إنجاز الأعمال حسب الجدول الزمني لكل مشروع، ووفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يحقق الاستفادة من هذه المشاريع لينعم بها أهالي محافظة الخرج.

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