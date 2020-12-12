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5 ساعات يومياً أمام مواقع التواصل تنتهي بالاكتئاب

5 ساعات يومياً أمام مواقع التواصل تنتهي بالاكتئاب
http://almnatiq.net/?p=929770
المناطق - الرياض

وجدت دراسة أمريكية أن الذين يقضون خمس ساعات يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بثلاث مرات من أولئك الذين يقضون أقل من ساعتين يوميا. وشارك أكثر من 1000 شاب أمريكي في الدراسة، التي تتتبع عدد الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الاكتئاب على مدار ستة أشهر.
ويعتقد الخبراء أن الهواجس مع منصات مثل «إنستجرام» و«تويتر» و«سناب شات» و«فيسبوك» توقف تكوين صداقات بين الشباب. وقد يؤدي الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا إلى عدم تحفيز الشباب للذهاب وتحقيق أهداف في حياتهم المهنية، ما يؤدي إلى تأجيج المشاعر السلبية.
ووجدت الدراسة أن المراهقين يُعتقد أيضا أنهم يقارنون أنفسهم بأسلوب حياة مثالي «معدّل بالصور» ويستحيل الحصول عليه ويشعرون بأنهم لا قيمة لهم بالمقارنة بذلك.

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