بالفيديو.. مواطن يروي قصة حصوله على وظيفة في “آبل”

روى مهندس الذكاء الاصطناعي في شركة آبل الأمريكية، الدكتور هاني التويجري، قصة عقدين من الشغف بالحاسوب المنزلي أوصلته إلى هذه المكانة.

وقال، عبر فيديو نشره حساب التواصل الحكومي، حاولت على مدى السنوات الماضية تنمية قدراتي، حيث عملت على مشروع برنامج يستطيع التعرف على الوجوه من خلال البرمجة.

وأضاف أنه عمل على هذا المشروع لمدة عام قبل التخرج برفقة أحد زملائه، حيث بحث عن المشاركة في مسابقات إلكترونية، واستطاعا الحصول على المركز الثاني في إحدى المسابقات العالمية.

وعن التحاقه بفريق عمل آبل، قال إنه تلقى مكالمتين هاتفيتين من الشركة الأمريكية؛ الأولى لإجراء مقابلة في مقرها، استمرت 5 ساعات، ثم تلقى المكالمة الثانية بعرض وظيفي منها.