إيران تنفذ حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زام

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زام

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إيران تنفذ حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زام

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زام
http://almnatiq.net/?p=929789

أكدت وسائل إعلام إيرانية معارضة عن تنفيذ طهران لحكم الإعدام بحق صحفي معارض بارز اعتقلته العام الماضي خلال ما وصفته طهران بعملية للمخابرات بعد أن قضى سنوات في منفاه بفرنسا.

وأُعدم روح الله زام، الذي يتابع قناته أمد نيوز أكثر من مليون متابع على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه بالتحريض على العنف في احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2017.

وفي 8 ديسمبر الفائت أيّدت المحكمة العليا الإيرانية حكما بإعدام زام، وقال غلام حسين إسماعيلي المتحدث باسم الهيئة القضائية في بث حي لمؤتمر صحفي نشره موقع قضائي “نعم، المحكمة العليا أيّدت الحكم الذي أصدرته محكمة الثورة في هذه القضية”.

وفر الصحفي، وهو ابن إصلاحي شيعي بارز، من إيران وحصل على اللجوء في فرنسا. وفي أكتوبر عام 2019 قال الحرس الثوري الإيراني إنه “أوقع” زام في “عملية معقدة استخدم فيها الخداع المخابراتي”. ولم يوضح أين جرت العملية.

وفي فبراير الفائت بدأت طهران محاكمة الناشط في جلسة مغلقة وبغياب وسائل الإعلام، وأفادت جينها بعض التقارير إلى اعتقال زام تم من خلال استدراجه إلى مدينة النجف في العراق، ومن ثم اختطافه على أيدي الحرس الثوري الإيراني.

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