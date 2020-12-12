كلاسيكو الأهلي والنصر يرسم ملامح موسم الدوري السعودي

كلاسيكو الأهلي والنصر يرسم ملامح موسم الدوري السعودي

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كلاسيكو الأهلي والنصر يرسم ملامح موسم الدوري السعودي

كلاسيكو الأهلي والنصر يرسم ملامح موسم الدوري السعودي
http://almnatiq.net/?p=929792
المناطق - الرياض

تعد مباراة الأهلي والنصر التي ستقام اليوم السبت في الجولة الثامنة، أحد أقوى مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وستحدد بنسبة كبيرة ملامح البطولة خلال هذا الموسم بسبب وضع الفريقين المختلف.

الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة بفارق 6 نقاط فقط عن الهلال المتصدر ونقطة واحدة عن الشباب الوصيف، فيما يحتل النصر المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 4 نقاط.

ويتطلع العالمي للخروج من كبوته بتحقيق الفوز على الأهلي الذي يسعى هو الآخر لخطف نقاط المباراة من أجل مواصلة عروضه المميزة هذا الموسم والتي تدل على رغبته الشديدة في المنافسة على اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 2015-2016، تحت قيادة العراب السويسري كريستيان جروس.

المباراة ستحمل طابعًا خاصًا للفريقين، حيث تعد بطولة منفردة نظرًا لأهميتها لدى الجماهير، لذا يسعى كلٍ منهما لحصد نقاط اللقاء من أجل السير على النهج الصحيح.

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