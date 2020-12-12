المحكمة العليا ترفض طلب ترمب بالطعن.. والرئيس: خذلتنا

المحكمة العليا ترفض طلب ترمب بالطعن.. والرئيس: خذلتنا

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المحكمة العليا ترفض طلب ترمب بالطعن.. والرئيس: خذلتنا

المحكمة العليا ترفض طلب ترمب بالطعن.. والرئيس: خذلتنا
http://almnatiq.net/?p=929795
المناطق - الرياض

بعدما رفضت المحكمة العليا في أمريكا الدعوى المقدمة في ولاية تكساس، والتي طالبت بإلغاء فوز الديمقراطي جو بايدن في 4 ولايات حاسمة، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنها خذلته.

وأضاف في تغريدات عبر تويتر، أن المحكمة العليا لا تتمتع بالحكمة أو الشجاعة.

وبهذا القرار يكون الرئيس الأميركي قد خسر معركة قضائية مهمة.

وكانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن فيها.

وجاء تصويت قضاة المحكمة العليا بأغلبية 7 قضاة مقابل اثنين، ومن بين من رفضوا الدعوى 3 قضاة عينهم ترمب في المحكمة العليا.

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