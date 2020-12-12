دكتور بجامعة القصيم يقود فريق طبي بتخصصي بريدة لإنقاذ حياة مريض مصاب بنزيف بالصدر

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نجح الفريق الطبي بوحدة الأشعة التداخلية بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، والذي يقوده عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم الدكتور عبد العزيز الغراس استشاري الأشعة التداخلية، في إنقاذ حياة مريض أصيب بنزيف في الصدر بعد تعرضه لحادث أليم، حيث تمكن الفريق من إجراء عملية نوعية ناجحة لتركيب دعامة كبيرة في الشريان الأبهري الصدري بواسطة القسطرة.

وأوضح الدكتور الغراس أن المريض جاء للمستشفى وتم التأكد من إصابته بنزيف في الصدر وتمدد الأوعية الدموية بسبب حادث أليم، وتم تشخيصه باستخدام الأشعة المقطعية التشخيصية، حيث تبين حاجته للقسطرة وتم عمل العملية له واستغرقت عملية القسطرة مع تركيب الدعامة أقل من ساعتين وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأشار “الغراس” إلى أن أهم ما يميز عمليات القسطرة أنها تتم عبر فتحة صغيرة جدًا بالفخذ أو الرسغ وبمضاعفات وأعراض جانبية أقل من العمليات التقليدية مع سرعة التماثل للشفاء، مقدمًا الشكر لكافة أفراد الفريق الطبي من الأطباء والتمريض المشاركين بالعملية في قسم الأشعة التداخلية بالمستشفى على جهودهم في نجاحها، كما قدم الشكر لإدارة المستشفى على دعمها والاهتمام في توفير كافة الامكانيات لإجراء مثل تلك العمليات والاستعداد التام لمثل هذه الحالات الطارئة.