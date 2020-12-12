اطلع على معالمها التراثية والتنموية..وفد من رجال الأعمال يزور البكيرية

البكيرية - محمد المسلم

زار وفد من رجال الأعمال محافظة البكيرية واطلع خلالها على مواقعها السياحية والاستثمارية والخيرية، و مزايا المحافظة الاستثمارية و الفرص المتاحة حيث ضم الوفد رجال الأعمال ” محمد العريفي وعمر بن سعيدان وسلطان العامر ومحمد بن ثنيان وخالد الصبيح وأحمد الغريبي وصالح العقيلي وفريد السيد” وبرفقة الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان الراجحي.

بداية قام الوفد بزيارة لمقصورة الراجحي التراثية واطلع على ما تحويه كمبنى المقصورة والمسجد القديم الأثري والسواني وهي عملية استخراج الماء من البئر (القليب) باستخدام الجمال بعدها توجه إلى مقصورة السويلم الأثرية وتعرف على ما تحويه من عمق تاريخي وقطع ومقتنيات أثرية ,كما زار المنطقة التاريخية وسور البكيرية القديم والمسجد التحتي وهو أقدم مسجد بالمحافظة ثم توجه الوفد لجامعة سليمان الراجحي وتجول على مرافق الجامعة كقاعة المؤتمرات والمكتبة الإلكترونية واستمعوا لما تحويه من كتب وإتاحتها للطلاب والطالبات ومختبرات العلوم الطبية ومعمل المهارات السريرية ومجسم المدينة الجامعية، وتعرفوا من خلالها على البيئة التعليمية وأساليب التدريس الحديثة من خلال الفصول الذكية والمعامل والتقنيات الحديثة في التدريس الأكاديمي، وعقب ذلك قام أعضاء الوفد بزيارة لنادي البكيرية الرياضي وتجول الوفد داخل مرافق النادي واستمعوا لشرح مفصل عن برامج النادي وما يقدمه للزوار واعضاءه ثم توجه الوفد إلى نادي صهوة الأصايل أول نادي نسائي بالقصيم واطلعوا على ميدان الخيل ومجموعة برامج من سباقات الخيل المتنوعة، يصحبها أنشطة ترفيهية، ومسابقات متعددة ثم توجه الوفد إلى منتجع الغزال وحديقة الفراولة والبلاكبيري و تجوّل داخل منتجع الغزال وشاهد ما يحويه من أركان وأقسام صممت بطريقة هندسية مستوحاة من الطبيعة، بعدها توجه إلى حديقة الفراولة والبلاكبيري الموجودة داخل المنتجع، وتعرف على طريقة زراعة الفراولة والبلاكبيري وطريقة ريها ,واستمع الجميع لشرح عن حديقة الفراولة والبلاكبيري ، كما اطلع على طريقة استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل المنتجع والحديقة ،ثم توجه الوفد إلى متحف ومحمية عبدالرحمن الراجحي المتخصص بالمقتنيات الاثرية والتراثية النادرة والذي يحتوي على نماذج تحاكي أساليب الحياة القديمة ,والمحمية من الطيور المهاجرة وطيور الزينة واختتم الوفد زيارته إلى مزرعة رجل الأعمال الشيخ صالح الدخيل الله -رحمه الله-حيث تجول بالمتحف الخاص بمنزله والذي يحوي المحنطات النادرة والمعرض التوثيقي وخلال ذلك، عبر وفد رجال الأعمال عن بالغ شكرهم لأهالي البكيرية على حفاوة الاستقبال، مشيدين بجهود الأهالي واهتمامهم بكل ما يخدم تنمية المحافظة، وجعلها بيئة استثمارية واقتصادية نشطة.