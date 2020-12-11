قادة كشافة تعليم الطائف يساهمون مع قادة كشافة مكة المكرمة في خدمة المعتمرين

مكة المكرمة - محمد الزبيدي

اختتمت كشافة الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ، مُشاركتها مع كشافة الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة التي قامت بها خلال إجازة نهاية هذا الاسبوع لخدمة ضيوف بيت الله الحرام بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تأتي ضمن المسؤولية الوطنية والمجتمعية في مواجهة جائحة كورونا .

وأوضح رئيس النشاط الكشفي في تعليم مكة المكرمة زياد قدير ، إنه في إطار التعاون بين الإدارتين ، تم ترشيح عددٍ من قادة كشافة تعليم الطائف للمساهمة مع كشافة تعليم مكة المكرمة خلال إجازة نهاية الأسبوع ومن ضمنها صلاة الجمعة يوم أمس ، مُشيراً الى أن تعليم مكة المكرمة قد سخر 40 قائداً كشفياً يتطوعون في الحرم المكي يومياً من بعد صلاة العصر إلى ما بعد صلاة العشاء إضافة إلى المشاركة الخاصة قبل صلاة الجمعة من كل أسبوع .

وقدم قدير شكره وتقديره للقادة الكشفيين في الادارتين على تعاونهم ، وجهودهم الكبيرة ، التي كانت محل تقدير الجميع ، مُشيداً بالدعم والتشجيع الذي يجدونه من المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي ، والمتابعة التي وجدوها خلال هذا الاسبوع من مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي.