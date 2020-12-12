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بعد خلع زوجها.. هل يحق للمرأة الحاضنة مطالبته بنفقة المسكن؟

بعد خلع زوجها.. هل يحق للمرأة الحاضنة مطالبته بنفقة المسكن؟

أبرز المواد
قادة كشافة تعليم الطائف يساهمون مع قادة كشافة مكة المكرمة في خدمة المعتمرين

قادة كشافة تعليم الطائف يساهمون مع قادة كشافة مكة المكرمة في خدمة المعتمرين

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العقوبات تهدد بإغراق اقتصاد تركيا ومزيد من ضعف الليرة

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بعد خلع زوجها.. هل يحق للمرأة الحاضنة مطالبته بنفقة المسكن؟

بعد خلع زوجها.. هل يحق للمرأة الحاضنة مطالبته بنفقة المسكن؟
http://almnatiq.net/?p=929819
المناطق - متابعات

تتيح خدمة «صحيفة الدعوى» التي توفرها وزارة العدل عبر بوابة «ناجز» للمستفيد رفع دعوى في إحدى المحاكم العامة، أو الجزائية، أو الحقوقية، أو الأحوال الشخصية أو العمالية.

وتعمل وزارة العدل على إيضاح جميع الحقوق المتعلقة بالمستفيدين، والتواصل معهم والإجابة على استفساراتهم، دون زيارة المحكمة وفقا لخدمة «صحيفة الدعوى» إلا في حال طُلب من المستفيد مراجعة المحكمة عبر رسالة جوال، مؤكدة أنه يجب معرفة هوية المدعى عليه حتى يتمكن المستفيد من تقديم الدعوى.

وتفاعلت وزارة العدل عبر حسابها «التواصل العدلي» في «تويتر» مع استفسار حول أحقية المرأة بمطالبة زوجها بنفقة المسكن في حال خلعته ولديها أطفال بحضانتها ولديها شقة (بالإيجار)، إذ أكدت الوزارة أنه بإمكان المرأة التقدم بالدعوى عبر خدمة «صحيفة الدعوى» عبر الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/landing/service/1.

وكشفت وزارة العدل أن تقرير الحكم راجع للمحكمة بعد نظر الدعوى وفق المقتضى الشرعي والنظامي.

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