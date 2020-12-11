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أمير المدينة المنورة يدشن عددًا من مشاريع وزارة النقل بالمنطقة

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أمير المدينة المنورة يدشن عددًا من مشاريع وزارة النقل بالمنطقة

أمير المدينة المنورة يدشن عددًا من مشاريع وزارة النقل بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=929824

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، عددًا من مشاريع وزارة النقل بالمنطقة ضمن حزمة مشاريع أطلقتها الوزارة لخدمة الطُرق ومرتاديها، كما وضع سموه حجر الأساس لمشروع تحسين وتطوير طريق منتزه البيضاء البري بمرحلتيه الأولى والثانية.
وشملت المشاريع التي دشنها سموه بحضور معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر طريق المدينة المنورة – حائل المزدوج المباشر بطول إجمالي يبلغ 124.4 كيلومتراً، وجزءاً من مرحلة مشروع طريق المدينة المنورة – العلا – تبوك السريع بطول 37.4 كيلومتراً الذي يخدم أحياء المخططات السكنية شمال غرب منطقة المدينة المنورة وصولًا إلى بعض الهجر والأحياء (بواط والمليليح و المندسة) عن طريق ربطه بطريق المندسة – الفقعلي – بواط ، بالإضافة إلى جزأين من طريق الملك خالد (الدائري الثالث) حيث يتمثل الجزء الأول من تقاطعه مع طريق الخليل – البيضاء حتى تقاطعه مع طريق المدينة المنورة – حائل المباشر، بطول إجمالي يبلغ (١.٨) كيلومتر والجزء الثاني المجاور لمستشفى الملك فيصل التخصصي من تقاطعه مع طريق المدينة المنورة – ينبع السريع حتى تقاطعه مع طريق الهجرة شاملاً كافة أعمال التقاطع من منحدرات دورانية واتجاهية ومحولات انتقائية بطول إجمالي يبلغ (٥.٣) كيلومترات، ومشروع طرق الخدمة على جانبي طريق المدينة المنورة – ينبع السريع الذي يسهم في تسهيل الوصول إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ، بالإضافة لخدمته الأحياء المجاورة له.
من جهتهم قدم أصحاب المعالي رؤساء هيئات الطيران المدني والموانئ والنقل العام عدداً من العروض أمام سمو أمير منطقة المدينة المنورة وذلك حول آخر المستجدات المتعلقة بالقطاعات في المنطقة.
وأوضح معالي وزير النقل في كلمته بحفل التدشين أن هذه المشاريع التنموية تأتي ضمن سلسلة مشاريع لخدمة المنطقة وأن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والمتابعة المستمرة تجني ثمارها اليوم في هذه المنطقة التي بها مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – التي يقصدها العديد من المسلمين من حول العالم ، كما تُعد أحد أهم مناطق المملكة الرئيسة والحيوية ، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على الدعم الذي يوليه للمنطقة وأهلها وعلى الجهود المبذولة التي ستسهم في سرعة إنجاز المشاريع التنموية في المنطقة .
وأكد معاليه أن وزارة النقل تولي اهتماماً كبيراً بالمنطقة وأنها حريصة على إيجاد السبل الكفيلة لتسريع إنجاز جميع المشاريع التي تخدم أهاليها وزوارها ، كما أنها تعكف على تقديم خدمات نوعية للمستفيدين من خلال التباحث حول الآليات الجادة التي تضمن إنجاز مشروعات الطرق في مناطق المملكة كافة على أكمل وجه بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ وصولًا لاستكمال المشاريع واستلامها بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم.
حضر حفل التدشين ووضع حجر الأساس معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح ومعالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب ومعالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي ومعالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي وعدد من المسؤولين.

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