الكلية التقنية بنجران تشارك في فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد

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شاركت الكلية التقنية بنجران في فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، وتمثلت المشاركة في توزيع عدد من المنشورات التوعوية والكتيبات التي تتضمن تعزيز مبدأ النزاهة واستشعار المسؤولية وكيفية الحفاظ على مقدرات الوطن من خلال ترسيخ مبادئ الدين الإسلامي وقيمه المثلى في المجتمع لتحقيق الأمانة والرقابة الذاتية لديهم والتوعية بدور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتعرف على أهدافها واختصاصاتها.

وأكد مدير العلاقات والإعلام بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق أن المشاركة تأتي تعزيزاً لدور المؤسسات التعليمية والتدريبية في خدمة المجتمع واستناداً إلى ما ورد في الخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تحث على تظافر الجهود بين كافة قطاعات الدولة الرسمية والخاصة من أجل التوعية بمخاطر الفساد ومكافحته من خلال تفعيل عدد من البرامج المتخصصة بالتوعية على أهمية النزاهة، وتقوية الوازع الديني، والحس الوطني، والانتماء الصادق للوطن وذلك حماية لمقدرات المملكة ومنجزاتها.

ودعا آل عتيق إلى ضرورة زيادة وعي المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بالفساد وأساليبه وجسامته وما يمثله من خطر على المجتمع، مشدداً على دورهم في مكافحته وتحصين المجتمع ضده.