احدث الأخبار

نائب وزير التعليم يطلع على منجزات التميز بعسير ويثمن الجهود
منطقة عسير
 وزارة العدل :يمكن رفع دعوى ضد قاضٍ من خلال التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء عبر عدة قنوات
أبرز المواد
 عبر(4) مبادرات تنمية الارطاوية تشارك باليوم العالمي للتطوع
منطقة الرياض
 مراسلون بلا حدود تعرب عن “صدمتها” من إعدام المعارض الإيراني روح الله زم
أبرز المواد
 إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تؤكد على المشاركين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تشارك في فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد
منوعات
 أمير المدينة المنورة يدشن عددًا من مشاريع وزارة النقل بالمنطقة
منطقة المدينة المنورة
 بعد خلع زوجها.. هل يحق للمرأة الحاضنة مطالبته بنفقة المسكن؟
أبرز المواد
 قادة كشافة تعليم الطائف يساهمون مع قادة كشافة مكة المكرمة في خدمة المعتمرين
منطقة مكة المكرمة
 اطلع على معالمها التراثية والتنموية..وفد من رجال الأعمال يزور البكيرية
منطقة القصيم
 العقوبات تهدد بإغراق اقتصاد تركيا ومزيد من ضعف الليرة
أبرز المواد
 ميليشيا الحوثي تبتز يونيسيف.. وتوقف المساعدات للمعلمين
أبرز المواد
نائب وزير التعليم يطلع على منجزات التميز بعسير ويثمن الجهود

نائب وزير التعليم يطلع على منجزات التميز بعسير ويثمن الجهود

منطقة عسير
وزارة العدل :يمكن رفع دعوى ضد قاضٍ من خلال التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء عبر عدة قنوات

وزارة العدل :يمكن رفع دعوى ضد قاضٍ من خلال التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء عبر عدة قنوات

أبرز المواد
عبر(4) مبادرات تنمية الارطاوية تشارك باليوم العالمي للتطوع

عبر(4) مبادرات تنمية الارطاوية تشارك باليوم العالمي للتطوع

منطقة الرياض
مراسلون بلا حدود تعرب عن “صدمتها” من إعدام المعارض الإيراني روح الله زم

مراسلون بلا حدود تعرب عن “صدمتها” من إعدام المعارض الإيراني روح الله زم

أبرز المواد

إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تؤكد على المشاركين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية

إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تؤكد على المشاركين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية
http://almnatiq.net/?p=929830
المناطق - واس

أكدت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل على جميع المشاركين والزوار، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من قبل وزارة الصحة؛ لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.
وشددت إدارة المهرجان على ضرورة ارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات، والحفاظ على التباعد والتعقيم باستمرار، كما نوهت بضرورة تحميل تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد؛ حفاظاً على سلامة الجميع، وتطبيقاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة وأدوارها البارزة في التصدي لهذه الجائحة منذ بدايتها.

روابط ذات صلة

وزارة العدل :يمكن رفع دعوى ضد قاضٍ من خلال التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء عبر عدة قنوات

وزارة العدل :يمكن رفع دعوى ضد قاضٍ من خلال التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء عبر عدة قنوات
عبر(4) مبادرات تنمية الارطاوية تشارك باليوم العالمي للتطوع

عبر(4) مبادرات تنمية الارطاوية تشارك باليوم العالمي للتطوع
مراسلون بلا حدود تعرب عن “صدمتها” من إعدام المعارض الإيراني روح الله زم

مراسلون بلا حدود تعرب عن “صدمتها” من إعدام المعارض الإيراني روح الله زم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*