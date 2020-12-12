إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تؤكد على المشاركين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية

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أكدت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل على جميع المشاركين والزوار، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من قبل وزارة الصحة؛ لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وشددت إدارة المهرجان على ضرورة ارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات، والحفاظ على التباعد والتعقيم باستمرار، كما نوهت بضرورة تحميل تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد؛ حفاظاً على سلامة الجميع، وتطبيقاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة وأدوارها البارزة في التصدي لهذه الجائحة منذ بدايتها.