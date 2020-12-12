عبر(4) مبادرات تنمية الارطاوية تشارك باليوم العالمي للتطوع

الرياض - فلاج الشعيفاني

يُعد العمل التطوعي مجالًا خصبآ لتعزيز الانتماء الوطني وصقل المهارات وبناء القدرات والمشاركة التي قد تُحدث فارقآ ايجابيا في حياة المتطوع والمجتمع من هذا المنطلق جاء اليوم العالمي للتطوع حافلا بالمبادرات التطوعية المختلفة في كل مناطق ومحافظات المملكة بتبني عدة برامج تخدم المجتمع وتعزز مفهوم التطوع على ارض الواقع.وقد واكبت لجنة التنمية الاجتماعية بمركز الارطاوية اليوم العالمي للتطوع بثلاث مبادرات مجتمعية مشتركة مع عدد من الجهات.كانت اولاها قيام اعضاء لجنة التنمية بزيارة دعم ومساندة اجتماعية لمرضى غسيل الكلى بمستشفى الارطاوية وتقديم هدايا متنوعة لجميع المرضى وذلك بحضور ومشاركة مدير المستشفى أ/محمد علي المطيري وثاني المبادرات : كانت بالشراكة مع فرع كلية التقنية بالارطاوية والتي توجت بتقديم دورة تدريبية على مدار يومين على اساسيات الكهرباء وقدمها تطوعا ومساهمة تدريبية المدربان هشام الحربي ومحمد العنزي و اشتملت الدورة على مقدمة نظرية و تطبيقات عملية وتعريفية للمشاركين بالدورة ، في حين قدمت لجنة التنمية حقائب عدة مجهزة لعدد 10 متدربين بالاضافة الى شهادات حضور من كلية التقنية المبادرة التطوعية الثالثة كانت ايضا عبارة عن شراكة من لجنة التنمية مع جمعية البر بالارطاوية في تقديم حقائب شتوية للأسر التابعة للجمعية و كذلك العمالة المتنقلة بالاضافة الى رعاة الماشية و توزيعها على المستفيدين داخل الارطاوية والمراكز القريبة شارك في توزيعها عدد من الشباب المتطوعين .المبادرة الرابعة تدريبية تطوعا من المدرب طلال القصيري في كيفية المذاكرة بذكاء قبل الاختبارات والتي حُدد موعدها يوم الاحد القادم اون لاين عبر برنامج ZOOM والتي تستهدف طلاب الصفوف المتوسطة والثانوية .من جانبه ،أكد رئيس لجنة التنمية بالارطاوية أ.نواف مناحي المطيري الى ان هذه المبادرات والشراكات مع القطاعات الحكومية والخيرية تأتي ايمانا بدور اللجنة في توسيع قاعدة العمل التطوعي بالمركز ليصل الى اكبر شريحة ممكنة في نوعية البرامج والمبادرات وكذلك بث روح المشاركة لدى المتطوعين والمساهمة الفاعلة في ايام التطوعو لما تجده لجان التنمية في المملكة من دعم قائم ومستمر من قادة هذه البلاد حفظهم الله