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وزارة العدل :يمكن رفع دعوى ضد قاضٍ من خلال التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء عبر عدة قنوات

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وزارة العدل :يمكن رفع دعوى ضد قاضٍ من خلال التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء عبر عدة قنوات

وزارة العدل :يمكن رفع دعوى ضد قاضٍ من خلال التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء عبر عدة قنوات
http://almnatiq.net/?p=929847
المناطق - متابعات

أكدت وزارة العدل أنه يمكن رفع دعوى ضد قاضٍ في محكمة، وذلك من خلال التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء عبر عدة قنوات.

وقالت وزارة العدل -ردا على استفسار مغرد حول رفع دعوى ضد قاض-، بأنه يمكن التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال مركز الاتصال الموحد للمجلس على الرقم (920002729).

وأضافت أنه يمكن أيضا تقديم شكوى عن طريق رابط تقديم شكوى على موقع المجلس الأعلى للقضاء من خلال الرابط التالي: https://www.scj.gov.sa/Services/Pages/default.aspx?id=1.

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