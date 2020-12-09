نائب وزير التعليم يطلع على منجزات التميز بعسير ويثمن الجهود

المناطق - أبها

اطلع نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي على برامج ومنجزات مركز عسير للتميز التابع للإدارة العامة للتعليم، وشاهد عرضاً عن جائزة الكيان الذهبي بتعليم المنطقة الرامية إلى ابراز أفضل ممارسات العمل المؤسسي المتميز ، وذلك خلال استقباله مؤخرا مديرة المركز فاطمة أبو ملحة، فيما ثمن جهود الإدارة في تفعيل جوانب التميز ، وتطوير الأداء.

إلى ذلك اطلع الأمين العام لإدارات التعليم أمين عام جائزة التعليم للتميز الدكتور صالح النصار على ذات البرامج والمنجزات منوها بإسهامها في تجويد الأداء.