معارض وأركان تعريفية ومسيرة التطوع في فعالية” ليالي ترميم” ضمن مبادرة عطاء وطن

الدمام - فتحية عبدالله

افتتحت جمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية بمقرها فعالية ” ليالي ترميم” تحت مظلة مبادرة عطاء وطن التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتستمر لمدة ثلاثة أيام إبتداءً من يوم الخميس (10 ديسمبر 2020م) إلى مساء يوم السبت (12 ديسمبر 2020م) وتتيح الفرصة للزوار الاطلاع على مشاريع ومنجزات الجمعية المختلفة من خلال عدد من الأركان التعريفية المختلفة. ورحب رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد بن ثواب الخالدي بمشاركة وحضور شركاء الجمعية الداعمين من الشركات الكبرى ومصانع ومعارض مواد البناء والمسؤولين ورجال الأعمال والاعلاميين والمتطوعين والمتطوعات بالإضافة إلى حضور بعض الشركات المتوقع اقامة اتفاقيات معهم، وأضاف الخالدي أن ليالي ترميم تتضمن العديد من الأركان, ركن لمشاريع ترميم وركن للتصميم الداخلي وركن للتطوع في أعمال الدهان وركن في أعمال الكهرباء وركن للتطوع في أعمال الزراعة وركن للفن التشكيلي بالإضافة إلى اقامة معرض للشركاء يسلط الضوء على مشاركتهم في مشاريع ترميم منازل الآسر الأشد حاجة والأثر النوعي العائد من هذه الشركات. وأشار الخالدي إلى أن ليالي ترميم تهدف إلى توطيد العلاقات والتعريف بمشاريع الجمعية لأصحاب المصلحة وتسجيل أكبر عدد من اللقاءات مع نخبة المجتمع والمهتمين لتحسين وتطوير تقديم خدمة الترميم بأفضل الطرق الهندسية والإقتصادية. وبين أن الزائر سيشاهد عدد من الفيديوهات الخاصة بمشاريع ومبادرات الجمعية بتسجيل صوتي وإستعراض مسيرة التطوع في ترميم، وتتضمن الفديوهات أرقام وانجازات للتطوع وأبرز مشاركات المتطوعين ورؤية الجمعية وأهدافها وجدار قصة ترميم الذي يحتوى على تصميم جرافيكي عن قصة مسيرة ترميم، إضافة إلى ركن للتصوير الفوتوغرافي، وركن ضع بصمتك وأكمل شعار ترميم ، وركن الداعمين بالمواد، ولوحات الشركاء، وجلسات حوارية، وشبة ضو، وركن تفاعلي لعدد من المتطوعين والمتطوعات ينفذون بشكل حي أعمال الدهان والسباكة والكهرباء وتركيب السراميك كنموذج لإبراز الأعمال التي يشاركون بها في مشاريع ترميم والتي توفر الكثير من التكاليف وتعد عائداً اقتصاديا يسجل لهذه المبادرات التطوعية والتي تساهم في تحقيق مستهدف رؤية المملكة (2030) بإذن الله تعالى.