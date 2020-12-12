تخريج الدفعة الأولى من ماجستير التعليم الطبي بجامعة الملك سعود

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احتفلت كلية الطب بجامعة الملك سعود بتخريج الدفعة الأولى من طلبة ماجستير التعليم الطبي البالغ عددهم 15 خريجاً ينتسبون إلى هيئة التدريس بالكلية وكليات صحية أخرى واستشاريون من مستشفيات ومدن طبية في المملكة، ومعيدتين من قسم التعليم الطبي بكلية الطب.

وأكد وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد الحميزي خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة, أن الخريجين سيكون لهم الأثر الفاعل في رفد القطاع الصحي وتجويد خدماته مع التحسن المتوقع في تطوير مناهج التعليم في الكليات الصحية.

وكشف عن خطة الكلية لطرح عدد من برامج الدراسات العليا خلال الفترة القادمة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات المعلوماتية الصحية والصحة العامة والتعليم الطبي، التي تلبي احتياجات برامج التنمية والتطوير وإثراء الإنتاج البحثي في المملكة، علاوة على أنها ستكون أحد روافد الاستدامة المالية للجامعة.