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أمانة الشرقية تنفذ (1304) جولة رقابية وترصد (20) مخالفة للتدابر الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال يومين

أمانة الشرقية تنفذ (1304) جولة رقابية وترصد (20) مخالفة للتدابر الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال يومين

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أمانة الشرقية تنفذ (1304) جولة رقابية وترصد (20) مخالفة للتدابر الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال يومين

أمانة الشرقية تنفذ (1304) جولة رقابية وترصد (20) مخالفة للتدابر الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال يومين
http://almnatiq.net/?p=929866
المناطق - الدمام

رصدت أمانة المنطقة الشرقية يومي الخميس والجمعة 25-26/ ربيع الآخر/ 1442هـ، (20) مخالفة، (6) منها تكدس في الأسواق المركزية، و (15) لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، وذلك من خلال (1304) جولة رقابية نفذتها الأمانة، و (4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

فيما قامت الأمانة بتطهير وتعقيم (1465) موقع، باستخدام (281.489) لتراً من المعقمات والمطهرات المستخدمة، وذلك بمشاركة (470) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

كما رفعت (14.958) طن من النفايات، وأزالت (8609) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9388) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي استمراراً لجهودها لمنع انتشار فيروس ” كوفيد19 “، وذلك من خلال الحملات المستمرة من منطلق المسؤولية التي تهدف لحماية المجتمع، ضمن الاحترازات الوقائية ضد الفيروس، ورصد المخالفات.

ودعت الأمانة لضرورة تعاون الجميع معها والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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