احدث الأخبار

بدء التقديم على الوظائف الأكاديمية بجامعة حفر الباطن غدًا
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ (1304) جولة رقابية وترصد (20) مخالفة للتدابر الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال يومين
المنطقة الشرقية
 الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة
أبرز المواد
 تخريج الدفعة الأولى من ماجستير التعليم الطبي بجامعة الملك سعود
منطقة الرياض
 معارض وأركان تعريفية ومسيرة التطوع في فعالية” ليالي ترميم” ضمن مبادرة عطاء وطن
المنطقة الشرقية
 نائب وزير التعليم يطلع على منجزات التميز بعسير ويثمن الجهود
منطقة عسير
 وزارة العدل :يمكن رفع دعوى ضد قاضٍ من خلال التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء عبر عدة قنوات
أبرز المواد
 عبر(4) مبادرات تنمية الارطاوية تشارك باليوم العالمي للتطوع
منطقة الرياض
 مراسلون بلا حدود تعرب عن “صدمتها” من إعدام المعارض الإيراني روح الله زم
أبرز المواد
 إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تؤكد على المشاركين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تشارك في فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد
منوعات
 أمير المدينة المنورة يدشن عددًا من مشاريع وزارة النقل بالمنطقة
منطقة المدينة المنورة
بدء التقديم على الوظائف الأكاديمية بجامعة حفر الباطن غدًا

بدء التقديم على الوظائف الأكاديمية بجامعة حفر الباطن غدًا

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تنفذ (1304) جولة رقابية وترصد (20) مخالفة للتدابر الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال يومين

أمانة الشرقية تنفذ (1304) جولة رقابية وترصد (20) مخالفة للتدابر الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال يومين

المنطقة الشرقية
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

أبرز المواد
تخريج الدفعة الأولى من ماجستير التعليم الطبي بجامعة الملك سعود

تخريج الدفعة الأولى من ماجستير التعليم الطبي بجامعة الملك سعود

منطقة الرياض

بدء التقديم على الوظائف الأكاديمية بجامعة حفر الباطن غدًا

بدء التقديم على الوظائف الأكاديمية بجامعة حفر الباطن غدًا
http://almnatiq.net/?p=929871
المناطق - حفرالباطن

أعلنت جامعة حفر الباطن بدء التقديم لحملة شهادة الدكتواره على وظائف أعضاء هيئة الدريس (أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ) في 10 تخصصات، اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد 28-4-1442هـ وحتى 5-5-1442هـ عبر المنصة الإلكترونية لتوظيف أعضاء هيئة التدريس على الرابط: https://portal.uhb.edu.sa/Academy2020/ 

وأوضحت الجامعة أن ذلك يأتي ضمن خطتها لتوطين الوظائف الأكاديمية للعام الجامعي 1442هـ (رجال، نساء) في التخصصات العلمية التالية: (صيدلة، علم التشريح، علم وظائف الأعضاء، إدارة وتقنية المعلومات الصحية، التمريض، تغذية إكلينيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة التصميم الداخلي، علوم بيانات، علوم حاسب). مبينة بأن استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني فقط، ولن يتم استقبال أي طلب ورقي نهائيًا. 

وأفادت الجامعة أنه يشترط للتقديم على الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وكذلك التوافق لامتداد التخصص بين الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأن تكون الدراسة عن طريق الانتظام والتفرغ في كل المراحل، واجتياز المقابلة الشخصية. مشيرة إلى أن المستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التقديم هي: سيرة ذاتية، نسخة إلكترونيـة من الهويـة الوطنية، نسخة إلكترونيـة من المؤهـلات العلـمـيـة والدورات التدريبيـة وشهادات الخبرة العملية، نسخة إلكترونيـة من السجل الأكاديمي لكل مرحلة، وفي حال الحصول على شهادة من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم، وأيضًا بيان خدمة للموظف الحكومي وذلك حسب شروط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية. 

وأبانت الجامعة أنه ستتاح إمكانية التعديل على الطلب خلال فترة التقديم فقط، مع أهمية التأكد من رقم الجوال المدخل والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد، كما سيقوم البرنامج بإرسال رسالة للبريد الإلكتروني لتأكيد الطلب، مع أهمية متابعة المتقدم لحالة الطلب باستمرار من خلال خيار متابعة الطلب على المنصة، حيث سيتم عن طريقها إعلان المرشحين بموعد ومكان المقابلة الشخصية. مؤكدة بأنه في حال عدم اكتمال المرفقات يعتبر الطلب لاغيًا، كما لا يعد التقديم ترشيحًا نهائيًا. 

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تنفذ (1304) جولة رقابية وترصد (20) مخالفة للتدابر الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال يومين

أمانة الشرقية تنفذ (1304) جولة رقابية وترصد (20) مخالفة للتدابر الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال يومين
معارض وأركان تعريفية ومسيرة التطوع في فعالية” ليالي ترميم” ضمن مبادرة عطاء وطن

معارض وأركان تعريفية ومسيرة التطوع في فعالية” ليالي ترميم” ضمن مبادرة عطاء وطن
ثقافة وفنون الدمام تقدم عدداً من البرامج الفنية والثقافية

ثقافة وفنون الدمام تقدم عدداً من البرامج الفنية والثقافية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*