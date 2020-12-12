بدء التقديم على الوظائف الأكاديمية بجامعة حفر الباطن غدًا

المناطق - حفرالباطن

أعلنت جامعة حفر الباطن بدء التقديم لحملة شهادة الدكتواره على وظائف أعضاء هيئة الدريس (أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ) في 10 تخصصات، اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد 28-4-1442هـ وحتى 5-5-1442هـ عبر المنصة الإلكترونية لتوظيف أعضاء هيئة التدريس على الرابط: https://portal.uhb.edu.sa/Academy2020/

وأوضحت الجامعة أن ذلك يأتي ضمن خطتها لتوطين الوظائف الأكاديمية للعام الجامعي 1442هـ (رجال، نساء) في التخصصات العلمية التالية: (صيدلة، علم التشريح، علم وظائف الأعضاء، إدارة وتقنية المعلومات الصحية، التمريض، تغذية إكلينيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة التصميم الداخلي، علوم بيانات، علوم حاسب). مبينة بأن استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني فقط، ولن يتم استقبال أي طلب ورقي نهائيًا.

وأفادت الجامعة أنه يشترط للتقديم على الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وكذلك التوافق لامتداد التخصص بين الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأن تكون الدراسة عن طريق الانتظام والتفرغ في كل المراحل، واجتياز المقابلة الشخصية. مشيرة إلى أن المستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التقديم هي: سيرة ذاتية، نسخة إلكترونيـة من الهويـة الوطنية، نسخة إلكترونيـة من المؤهـلات العلـمـيـة والدورات التدريبيـة وشهادات الخبرة العملية، نسخة إلكترونيـة من السجل الأكاديمي لكل مرحلة، وفي حال الحصول على شهادة من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم، وأيضًا بيان خدمة للموظف الحكومي وذلك حسب شروط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية.

وأبانت الجامعة أنه ستتاح إمكانية التعديل على الطلب خلال فترة التقديم فقط، مع أهمية التأكد من رقم الجوال المدخل والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد، كما سيقوم البرنامج بإرسال رسالة للبريد الإلكتروني لتأكيد الطلب، مع أهمية متابعة المتقدم لحالة الطلب باستمرار من خلال خيار متابعة الطلب على المنصة، حيث سيتم عن طريقها إعلان المرشحين بموعد ومكان المقابلة الشخصية. مؤكدة بأنه في حال عدم اكتمال المرفقات يعتبر الطلب لاغيًا، كما لا يعد التقديم ترشيحًا نهائيًا.