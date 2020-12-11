وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية: الجامعة تكمل استعدادتها للاختبارات الحضورية

المناطق - حائل

أكملت جامعة حائل كافة استعداداتها لاستقبال طلابها لأداء اختبارات نصف العام الدراسي 1442هـ، في مقرّات الجامعة الرئيسة وفروعها بدءًا من يوم غدٍ الأحد، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) لضمان سير عملية الاختبارات في بيئة صحّية آمنة بكل يسر وسهولة، وتضمنت الإجراءات تحديد أوقات للتعقيم بين فترات الاختبار، ووضع نقاط فرز بصرية ومسارات متعددة، بالإضافة إلى ضمان التباعد الاجتماعي وتقليل سعة القاعات إلى النصف، كما دعت الجامعة الجميع إلى الالتزام التام بارتداء الكمامة، حيث لن يسمح بدخول الطلاب والطالبات إلى الجامعة ولجان الاختبارات دون ارتدائها، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية المعلنة والمعتمدة، وحفاظًا على سلامة الجميع، كما خصصت الجامعة أرقامًا لطوارئ الأمن والسلامة، والعيادة الطبية الجامعية، وذلك بهدف ضمان إجراء الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات بيسر وبما يحقق مصلحة الطالب، ويحقق النواتج التعليمية المستهدفة.

وأوضح الدكتور زيد بن مهلهل الشمرى- وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية- أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوّة مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع، حيث تم تشكيل لجنة للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتواصل مع جميع الجهات المساندة بالجامعة مؤكداً أن اللجان المعنية أعدت خطة متكاملة لاستقبال الطلاب والطالبات قبل بدء الفترات المخصصة للاختبارات، وخطة للتفويج بعد الانتهاء من الاختبارات.

وأشار وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية إلى أن الجامعة قامت ببناء جداول الاختبارات موزعة على ثلاثة أسابيع بواقع ثلاث فترات يوميًّا، بحيث يُختبر الطالب اختبارًا واحدًا فقط في اليوم، مع توزيع الطلاب والطالبات على تلك الفترات بما يحقق إجراءات التباعد، مضيفًا أن اختبارات مقررات الإعداد العام قد عُقدت عن بُعد في الأسبوع الذي سبق بداية الاختبارات النهائية حضوريًّا.