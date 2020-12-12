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مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يختتم فعالياته بمنافسة قوية على لقب الكأس

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مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يختتم فعالياته بمنافسة قوية على لقب الكأس

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يختتم فعالياته بمنافسة قوية على لقب الكأس
http://almnatiq.net/?p=929890
المناطق - واس

اختتم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور فعاليات نسخته الثالثة اليوم، بإقامة 6 أشواط نهائية باسم كأس الملك عبدالعزيز، شهدت منافسة قوية حسمتها الثواني الأخيرة، وكان الشوط الأول قد خصص للإنتاج المحلي، دعماً لمزارع الإنتاج السعودية، وحصد لقب الشوط المخصص للحر والشاهين فرخ الصقار محمد بن برغش المنصوري، الذي انتزع المراكز الأربعة الأولى، وقطع صقره عسير مسافة الملواح 400 متر في 18 ثانية و 826 جزءاً من الثانية.
وظفر بلقب الكأس لشوط جير بيور فرخ للملاك السعوديين الصقار فهد بن سلطان المري، بصقره سحاب، محققاً زمن الملواح في 18 ثانية و 64 جزءاً من الثانية، فيما تمكن الصقار فهد بن محمد البرغش المنصوري من تحقيق لقب الشوط الثالث لفئة جير بيور قرناس للملاك، بزمن 18 ثانية و 23 جزءاً من الثانية.
وفاز بالشوط الرابع المخصص للمحترفين الدوليين – فئة الجير (بيور/ شاهين/ تبع/ قرموشة) الفريق الإماراتي (F3-S)، وحقق المراكز الأربعة الأولى، وأسرعها كان بزمن 16 ثانية و 860 جزءاً من الثانية، في حين كان الشوط الخامس لفئة جير بيور فرخ للمحترفين السعوديين، وفاز الصقر شواق لمالكه فلاج عبدالله الدوسري بلقب الشوط، محققاً زمن 17 ثانية و 559 جزءاً من الثانية.
أما آخر أشواط الملواح فخصص لفئة جير بيور قرناس محترفين، وتمكن الصقار محمد بن برغش المنصوري من الفوز بالمراكز الأربعة الأولى، وأسرع صقوره شامان قطع السباق في 16 ثانية و 869 جزءاً من الثانية.

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