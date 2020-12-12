استخراج بطارية حارقة من مريء طفلة بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة طفلة تبلغ من العمر سنتين برفقة اسرتها وكانت تعاني عدم القدرة على البلع وتناول الطعام بشكل طبيعي.

وأوضحت صحة بيشة أنه تم إجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة للطفلة من قبل الفريق الطبي وأظهرت نتائج الفحوصات وجود جسم غريب في المريء، وعلى الفور تم نقل الطفلة إلى غرفة العمليات وتم اجراء منظار تحت التخدير العام وتم استخراج الجسم الغريب من المريء ملاصق للأنسجة (بطارية صلبة حارقة)، وتم متابعة الحالة في العناية المركزة حتى استقرت حالتها وتمكنت الطفلة من الأكل والشرب بشكل طبيعي وخرجت من المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن مستشفى الولادة والأطفال ببيشة يضم مجموعة من الكوادر الطبية المتخصصة وكفاءات متميزة بالإضافة إلى التجهيزات الطبية الحديثة، وتحرص صحة بيشة على استقطاب الكوادر الطبية المتخصصة وذلك لتقديم خدمات صحية يتحقق من خلالها رضى المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها جميع المرافق الصحية التابعة لصحة بيشة.

وتكون الفريق الطبي من د. حسين استشاري جراحة أنف واذن وحنجرة، و د. نجوى استشارية أنف واذن وحنجرة، و د. وائل اخصائي انف واذن وحنجرة، و د. مهدي استشاري تخدير.