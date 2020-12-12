احدث الأخبار

استخراج بطارية حارقة من مريء طفلة بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة
منطقة عسير
 عام للتذكّر..!
يكتبون
 إعلان مواعيد مباريات “الأخضر” في تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023
أبرز المواد
 تخصصي بريدة ينقذ حياة مريض مصاب بنزيف بالصدر
منطقة القصيم
 مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يختتم فعالياته بمنافسة قوية على لقب الكأس
أبرز المواد
 الرقم المذهل.. كم ستربح فايزر وموديرنا من اللقاحين في 2021؟
أبرز المواد
 “وضع يشبه الحرب”.. الصين تغلق مدينة بسبب كورونا
أبرز المواد
 “سكني”: إصدار 3499 عقداً للأراضي السكنية خلال نوفمبر الماضي
أبرز المواد
 وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية: الجامعة تكمل استعدادتها للاختبارات الحضورية
منطقة حائل
 الصحة: تسجيل (166) حالة مؤكدة وتعافي (239) حالة.. واللقاح سيتم استقبال توريده خلال الأيام القليلة القادمة
أبرز المواد
 بدء التقديم على الوظائف الأكاديمية بجامعة حفر الباطن غدًا
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ (1304) جولة رقابية وترصد (20) مخالفة للتدابر الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال يومين
المنطقة الشرقية
استخراج بطارية حارقة من مريء طفلة بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة

استخراج بطارية حارقة من مريء طفلة بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة

منطقة عسير
عام للتذكّر..!

عام للتذكّر..!

يكتبون
إعلان مواعيد مباريات “الأخضر” في تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023

إعلان مواعيد مباريات “الأخضر” في تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023

أبرز المواد
تخصصي بريدة ينقذ حياة مريض مصاب بنزيف بالصدر

تخصصي بريدة ينقذ حياة مريض مصاب بنزيف بالصدر

منطقة القصيم

استخراج بطارية حارقة من مريء طفلة بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة

استخراج بطارية حارقة من مريء طفلة بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة
http://almnatiq.net/?p=929905

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة طفلة تبلغ من العمر سنتين برفقة اسرتها وكانت تعاني عدم القدرة على البلع وتناول الطعام بشكل طبيعي.

وأوضحت صحة بيشة أنه تم إجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة للطفلة من قبل الفريق الطبي وأظهرت نتائج الفحوصات وجود جسم غريب في المريء، وعلى الفور تم نقل الطفلة إلى غرفة العمليات وتم اجراء منظار تحت التخدير العام وتم استخراج الجسم الغريب من المريء ملاصق للأنسجة (بطارية صلبة حارقة)، وتم متابعة الحالة في العناية المركزة حتى استقرت حالتها وتمكنت الطفلة من الأكل والشرب بشكل طبيعي وخرجت من المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن مستشفى الولادة والأطفال ببيشة يضم مجموعة من الكوادر الطبية المتخصصة وكفاءات متميزة بالإضافة إلى التجهيزات الطبية الحديثة، وتحرص صحة بيشة على استقطاب الكوادر الطبية المتخصصة وذلك لتقديم خدمات صحية يتحقق من خلالها رضى المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها جميع المرافق الصحية التابعة لصحة بيشة.

وتكون الفريق الطبي من د. حسين استشاري جراحة أنف واذن وحنجرة، و د. نجوى استشارية أنف واذن وحنجرة، و د. وائل اخصائي انف واذن وحنجرة، و د. مهدي استشاري تخدير.

روابط ذات صلة

نائب وزير التعليم يطلع على منجزات التميز بعسير ويثمن الجهود

نائب وزير التعليم يطلع على منجزات التميز بعسير ويثمن الجهود
محافظ بيشة يكرّم 60 مشاركا من رجال وسيدات الأعمال في أزمة كورونا

محافظ بيشة يكرّم 60 مشاركا من رجال وسيدات الأعمال في أزمة كورونا
الأمير تركي بن طلال يلتقي محافظ هيئة عقارات الدولة

الأمير تركي بن طلال يلتقي محافظ هيئة عقارات الدولة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*