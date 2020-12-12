احدث الأخبار

ملف الرياض 2030 والاتحاد الرياضي المدرسي يطلقان برنامج الرياضة المدرسية
أبرز المواد
 الانتهاء من تقييم مبادرات ملتقى مكة الثقافي
منطقة مكة المكرمة
 الفرنسيون يتظاهرون مجددا في باريس ومدن أخرى ضد قانون “الأمن الشامل”
أبرز المواد
 عمادة الموارد البشرية بجامعة الجوف تنجز 34584 معاملة إلكترونية في 3 أشهر
منطقة الجوف
 اليابان تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
أبرز المواد
 استخراج بطارية حارقة من مريء طفلة بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة
منطقة عسير
 عام للتذكّر..!
يكتبون
 إعلان مواعيد مباريات “الأخضر” في تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023
أبرز المواد
 تخصصي بريدة ينقذ حياة مريض مصاب بنزيف بالصدر
منطقة القصيم
 مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يختتم فعالياته بمنافسة قوية على لقب الكأس
أبرز المواد
 الرقم المذهل.. كم ستربح فايزر وموديرنا من اللقاحين في 2021؟
أبرز المواد
 “وضع يشبه الحرب”.. الصين تغلق مدينة بسبب كورونا
أبرز المواد
ملف الرياض 2030 والاتحاد الرياضي المدرسي يطلقان برنامج الرياضة المدرسية

ملف الرياض 2030 والاتحاد الرياضي المدرسي يطلقان برنامج الرياضة المدرسية

أبرز المواد
الانتهاء من تقييم مبادرات ملتقى مكة الثقافي

الانتهاء من تقييم مبادرات ملتقى مكة الثقافي

منطقة مكة المكرمة
الفرنسيون يتظاهرون مجددا في باريس ومدن أخرى ضد قانون “الأمن الشامل”

الفرنسيون يتظاهرون مجددا في باريس ومدن أخرى ضد قانون “الأمن الشامل”

أبرز المواد
عمادة الموارد البشرية بجامعة الجوف تنجز 34584 معاملة إلكترونية في 3 أشهر

عمادة الموارد البشرية بجامعة الجوف تنجز 34584 معاملة إلكترونية في 3 أشهر

منطقة الجوف

اليابان تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

اليابان تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
http://almnatiq.net/?p=929908
المناطق - وكالات

في أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد، سجلت اليابان، يوم السبت، أكثر من 3 آلاف إصابة، مع استمرار الارتفاع في عدد الحالات خلال فصل الشتاء.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن إجمالي الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 3041، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

يشار إلى أن 621 حالة إصابة جديدة، تم تسجيلها في العاصمة اليابانية طوكيو، السبت.

وفي حين كانت اليابان بعيدة تماما عن التفشي الهائل الذي شهدته الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، إلا أن العدوى تفاقمت مع حلول فصل الشتاء، لا سيما في مناطق مثل جزيرة هوكايدو الشمالية.

وحتى الآن، فقد نحو 2588 شخصا حياتهم في اليابان، بسبب وباء “كوفيد-19”.

روابط ذات صلة

ملف الرياض 2030 والاتحاد الرياضي المدرسي يطلقان برنامج الرياضة المدرسية

ملف الرياض 2030 والاتحاد الرياضي المدرسي يطلقان برنامج الرياضة المدرسية
الفرنسيون يتظاهرون مجددا في باريس ومدن أخرى ضد قانون “الأمن الشامل”

الفرنسيون يتظاهرون مجددا في باريس ومدن أخرى ضد قانون “الأمن الشامل”
إعلان مواعيد مباريات “الأخضر” في تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023

إعلان مواعيد مباريات “الأخضر” في تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*