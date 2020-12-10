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عمادة الموارد البشرية بجامعة الجوف تنجز 34584 معاملة إلكترونية في 3 أشهر

عمادة الموارد البشرية بجامعة الجوف تنجز 34584 معاملة إلكترونية في 3 أشهر

منطقة الجوف

عمادة الموارد البشرية بجامعة الجوف تنجز 34584 معاملة إلكترونية في 3 أشهر

عمادة الموارد البشرية بجامعة الجوف تنجز 34584 معاملة إلكترونية في 3 أشهر
http://almnatiq.net/?p=929911
المناطق - الجوف

أنجزت عمادة الموارد البشرية بجامعة الجوف خلال الفترة من 1/9/2020م حتى 1/12/2020م 34584 معاملة إلكترونية عبر أنظمتها الإلكترونية شملت أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.
وأوضح عميد عمادة الموارد البشرية د. ناصر العتيبي أن إدارة الموارد البشرية نفذت 2271 معاملة وإدارة التطبيقات الإلكترونية 211 معاملة، فيما أنجزت إدارة عمليات الموارد البشرية 1287معاملة وإدارة الموارد البشرية بفروع الجامعة 749 معاملة.
وأضاف د. العتيبي، أن إدارة التدريب والتطوير أنجزت 2734 معاملة، وإدارة التواصل الداخلي 64 معاملة، فيما أنجزت إدارة الرواتب والبدلات 27268معاملة إلكترونية.

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